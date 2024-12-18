Как хранить открытые овощные консервы: простой совет, который продлевает срок годности продукции

После снятия крышки срок годности маринованных овощей значительно уменьшается. Однако существует один хитрый трюк, который поможет его продлить.

Чтобы срок годности после открытия крышки на консервации был длиннее, нужно продезинфицировать горлышко банки специальной смесью из горчичного порошка. Ее очень просто приготовить дома самостоятельно.

Горчичный порошок нужно тщательно смешать с кипяченой водой, чтобы образовалась достаточно густая паста. Ее следует нанести на широкий кусок марли, накрыв сверху еще одним.

Полученный компресс положите сверху на горлышко банки с уже открывшейся консервацией, а затем закройте банку пластиковой или металлической крышкой.

Горчица является отличным природным барьером для микроорганизмов, а потому она предотвращает быструю порчу продукции. Содержимое банки будет сохраняться вкусным и сочным значительно дольше. Попытайтесь, и вы не пожалеете.

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