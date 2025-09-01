ТСН в социальных сетях

486
1 мин

Как хранить помидоры свежими как можно дольше: засыпьте их этим — пролежат без пастеризации или заморозки до зимы

Вы можете хранить помидоры свежими до зимы без замораживания или пастеризации. Существует один обычный рабочий лайфгак.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Чем посыпать помидоры для более длительного хранения зимой.

Чем посыпать помидоры для более длительного хранения зимой. / © unsplash.com

Известная сербская кулинарная блоггерша из YouTube-канала My Kitchen Tanja поделилась простым способом сохранить свежесть помидоров до самой зимы без использования пастеризации или холодильника.

Для этого, по ее совету, нужны только обычная пластиковая емкость и древесный пепел, естественно защищающий плоды благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам.

Для длительного хранения подходят только целые, невредимые и слегка созревшие томаты.

Как подготовить помидоры:

  1. На дно пластиковой или деревянной коробки насыпьте ровный слой древесной золы.

  2. Разложите плоды так, чтобы они не касались друг друга.

  3. Засыпьте их золой, полностью покрывая каждый помидор.

  4. Плотно закройте емкость и поставьте в прохладное темное место, защищенное от солнечных лучей.

  5. Перед употреблением просто встряхните пепел и промойте помидоры под проточной водой.

  6. Если после этого часть плодов осталась в коробке — снова тщательно присыпьте их пеплом.

Благодаря природным антибактериальным и противогрибковым свойствам пепла томаты будут оставаться свежими еще много недель и даже месяцев.

