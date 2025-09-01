- Дата публикации
Как хранить помидоры свежими как можно дольше: засыпьте их этим — пролежат без пастеризации или заморозки до зимы
Вы можете хранить помидоры свежими до зимы без замораживания или пастеризации. Существует один обычный рабочий лайфгак.
Известная сербская кулинарная блоггерша из YouTube-канала My Kitchen Tanja поделилась простым способом сохранить свежесть помидоров до самой зимы без использования пастеризации или холодильника.
Для этого, по ее совету, нужны только обычная пластиковая емкость и древесный пепел, естественно защищающий плоды благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам.
Для длительного хранения подходят только целые, невредимые и слегка созревшие томаты.
Как подготовить помидоры:
На дно пластиковой или деревянной коробки насыпьте ровный слой древесной золы.
Разложите плоды так, чтобы они не касались друг друга.
Засыпьте их золой, полностью покрывая каждый помидор.
Плотно закройте емкость и поставьте в прохладное темное место, защищенное от солнечных лучей.
Перед употреблением просто встряхните пепел и промойте помидоры под проточной водой.
Если после этого часть плодов осталась в коробке — снова тщательно присыпьте их пеплом.
Благодаря природным антибактериальным и противогрибковым свойствам пепла томаты будут оставаться свежими еще много недель и даже месяцев.