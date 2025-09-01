Чем посыпать помидоры для более длительного хранения зимой. / © unsplash.com

Известная сербская кулинарная блоггерша из YouTube-канала My Kitchen Tanja поделилась простым способом сохранить свежесть помидоров до самой зимы без использования пастеризации или холодильника.

Для этого, по ее совету, нужны только обычная пластиковая емкость и древесный пепел, естественно защищающий плоды благодаря своим антибактериальным и противогрибковым свойствам.

Для длительного хранения подходят только целые, невредимые и слегка созревшие томаты.

Как подготовить помидоры:

На дно пластиковой или деревянной коробки насыпьте ровный слой древесной золы. Разложите плоды так, чтобы они не касались друг друга. Засыпьте их золой, полностью покрывая каждый помидор. Плотно закройте емкость и поставьте в прохладное темное место, защищенное от солнечных лучей. Перед употреблением просто встряхните пепел и промойте помидоры под проточной водой. Если после этого часть плодов осталась в коробке — снова тщательно присыпьте их пеплом.

Благодаря природным антибактериальным и противогрибковым свойствам пепла томаты будут оставаться свежими еще много недель и даже месяцев.