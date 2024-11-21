Как хранить сливочное масло, чтобы оставалось свежим в течение года

Сливочное масло – это очень полезный продукт, который непременно должен быть в рационе как взрослых, так и детей.

Без сливочного масла в кулинарии не обойтись, потому что не получится душистой выпечки, вкусной каши или ароматного картофельного пюре. Да и ни один завтрак не обходится без бутербродов с маслом. Однако продукт нужно правильно хранить, чтобы он был свежим и вкусным в течение длительного времени.

Где и как лучше хранить сливочное масло, чтобы оно было свежим в течение года

Конечно, сливочное масло нужно хранить в холодильнике. Чтобы продукт не терял своей свежести и вкуса, необходимо следить, чтобы температура в холодильнике была не выше пяти градусов.

Лучше хранить сливочное масло в непрозрачной емкости или дополнительной упаковке, потому что оно не любит света и быстро впитывает посторонние запахи. Продукт под действием этих внешних факторов теряет свой вкус и цвет, может горчить.

Если вы приобретаете масло впрок, тогда в холодильнике лучше хранить небольшую часть, а все остальное следует класть в морозилку. Там с маслом все будет хорошо, оно до 12 месяцев будет сохранять свое качество и вкус.

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