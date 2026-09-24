Как хранить свеклу до весны: необычный, но проверенный годами способ

Как хранить свеклу

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После уборки урожая свекла может постепенно терять влагу, становиться более мягкой и прорастать. Особенно сложно сохранить корнеплоды тем, у кого нет холодного погреба с соответствующими условиями.

Автор канала «Кухня из кармана & дела домашние» рассказала о необычном способе, которым пользуется много лет, который, по ее словам, позволяет свекле дольше остается сочной и сладкой.

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Как подготовить свеклу к хранению

Для заготовки хозяйка берет средние корнеплоды. Прежде всего, она ненадолго кладет их в теплую воду, чтобы легче смыть землю, а затем каждая свекла тщательно моет. При этом оставлять урожай надолго замоченным в воде она не рекомендует. Вода необходима только для очищения корнеплодов от земли и грязи.

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Далее обрезает свеклу с обеих сторон. Со стороны корня срезает примерно 1 см, а сверху удаляет место, где росла ботва. По ее словам, она делает это, чтобы во время длительного хранения свекла не начинала отращивать корни и зелень.

После мытья свеклу нужно хорошо высушить.

Сразу заворачивать мокрые корнеплоды в пленку нельзя. Подготовленную свеклу хозяйка разлагает на впитывающей воду ткани и оставляет просыхать. Приблизительно через 2 часа она проверяет корнеплоды и при необходимости переворачивает их. Важно, чтобы сухой стала не только кожура, но и места срезов.

Самое полное просушивание — один из ключевых этапов этого способа. Под пленкой не должна оставаться вода после мытья.

Как завернуть свеклу в пищевую пленку

Когда корнеплоды полностью высохли, хозяйка берет обычную пищевую пленку и заворачивает каждую свеклу как можно плотнее.

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Пленку прижимает к поверхности так, чтобы внутри оставалось минимум пустот с воздухом. Особое внимание уделяется верхнему и нижнему срезам — они также должны быть полностью закрыты. Для одного корнеплода она использует около 2–3 слоев пленки.

Большая свекла упаковывает отдельно. Небольшие можно завернуть по два или три, но между ними хозяйка прокладывает пленку: корнеплоды не должны напрямую касаться друг друга. После упаковки свеклу складывают в ящик.

Где хозяйка хранит упакованную свеклу

Обычным погребом семья не пользуется, поскольку она расположена под домом и там слишком тепло. Подготовленные таким способом овощи хранят в более прохладном месте в гараже.

По словам хозяйки, свекла в таком виде может оставаться сочной и сладкой очень долго. Она утверждает, что в предыдущем сезоне часть прошлогоднего урожая сохранялась даже тогда, когда на огороде уже появилась молодая свекла. Это, однако, личный опыт, а не гарантированный срок хранения для любых условий. Результат будет зависеть прежде всего от температуры, состояния корнеплодов и условий в помещении.

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