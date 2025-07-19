Как хранить зелень на зиму

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Большинство зелени можно хранить и при комнатной температуре, но при таких условиях срок годности зелени будет составлять не более 3-4 дней. Если нужно сохранить зелень подольше, обычно лучше воспользоваться холодильником или морозильной камерой. Перед тем, как положить зелень в холодильник, ее нужно почистить, перебрать, отобрать пожелтевшие листья, посортировать и аккуратно сложить.

Как сохранить зелень в холодильнике

Можно хранить травы на нижней полке холодильника. Травы с нежной структурой рекомендуется дополнительно завернуть во влажную салфетку. Для хранения зелени важно подобрать правильную температуру. Оптимальный показатель для любой зелени — 0℃. При такой температуре она может лежать в холодильнике 2 недели. Дольше не рекомендуется держать зелень в холодильнике из-за того, что она будет терять полезные свойства.

Можно хранить зелень в холодильнике в вакуумном контейнере из качественного пластика. Перед тем, как заложить зелень, контейнер обязательно нужно вымыть и высушить.

Хорошо хранится зелень в холодильнике, если поместить ее в обычную стеклянную банку с герметично закрытой крышкой . Важно перед этим внимательно просмотреть все травы, чтобы в банк не попали поврежденные листья и корни из-за того, что они могут загнивать.

Перед тем как класть в холодильник в бумажные полотенца, можно завернуть зелень.

Сохраняя зелень в полиэтиленовом пакете в холодильнике, нужно проследить, чтобы пакет был плотно завязан и внутрь не попадал кислород.

Как хранить зелень в морозильной камере

В морозильную камеру зелень кладут, когда хотят сохранить ее на более долгое время, чаще всего — на зиму. Таким образом можно хранить кинзу, петрушку, укроп, эстрагон, сельдерей, зеленый лук, шпинат, щавель. Перед тем как положить в камеру зелень, ее нужно хорошо промыть под проточной водой, а затем высушить, промокнув бумажным полотенцем. Каждый вид зелени завернуть в полиэтиленовый пакет или пленку, предварительно выпустив лишний воздух, и положить на полку в камеру.

Если планируется использовать зелень в супах, салатах, перед замораживанием ее можно измельчить. После сортировки, тщательной очистки, мытья, просушки порежьте или порубите зелень ножом или специальными ножницами. Расфасуйте зелень пропорционально небольшим пищевым контейнерам или пакетам. Зелень, предназначенная для супов, можно заморозить в формах для льда. Заполните каждый отсек формы на 2/3 зеленью, затем залейте содержимое водой и отправьте на замораживание.

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