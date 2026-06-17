Цветы в контейнерах

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Выращивание цветов в контейнерах и вазонах имеет свои уникальные особенности, существенно отличающие этот процесс от ухода за растениями в открытом грунте. Даже если при высадке в горшки был заложен максимально качественный, легкий, структурированный и обогащенный органикой субстрат, со временем запасы питательных веществ неизбежно иссякают.

Особенно острая нехватка питания начинает ощущаться во второй половине июня, когда корневая система разрастается, а сами растения активно наращивают зеленую массу и готовятся к массовому цветению. Если вовремя не принять меры, листья начнут желтеть, развитие замедлится, а бутоны станут мелкими и бледными. Для того чтобы ампельные петунии, вербена, гелихризум и другие популярные вазонные культуры радовали глаз яркими красками в течение всего сезона, необходимо соблюдать четкую систему летней подкормки.

Лучшие удобрения для подкормки цветов в контейнерах

Для поддержания устойчивого развития растений в замкнутом горшечном пространстве идеальным решением является использование комплексных минеральных или органо-минеральных удобрений с равными частями основных макроэлементов. Лучше выбирать формулы, где азот, фосфор и калий находятся в равных пропорциях (например, классический минеральный комплекс «20-20-20» или жидкий органоминеральный препарат «Рост-концентрат 5-5-5»). Каждый из этих элементов выполняет свою важную функцию:

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Азот отвечает за активное наращивание пышной и здоровой зеленой массы;

Калий обеспечивает формирование большого количества больших, ярких и стойких бутонов;

Фосфор стимулирует укрепление и развитие мощной корневой системы, способной эффективно впитывать влагу.

Кроме трех основных компонентов, выбранное удобрение обязательно должно содержать комплекс микроэлементов, которые предотвращают появление хлороза и поддерживают иммунитет растений.

Повышение плодородия почвы с помощью полезных микроорганизмов

Секретным и чрезвычайно эффективным ингредиентом при уходе за цветами цветов является регулярное добавление препаратов на основе эффективных микроорганизмов (например, «Байкал ЭМ-1»). Проблема закрытых горшков заключается в том, что часть минеральных удобрений со временем накапливается в субстрате и переходит в труднодоступную, связанную форму, которую корни не могут усвоить самостоятельно.

Полезные бактерии, попадая в землю, начинают активно работать, они перерабатывают эти заблокированные остатки химических элементов, возвращая их в легкодоступную для цветов форму. Добавление такого консерванта в объеме 25–50 мл на 10 литров воды при приготовлении рабочего раствора не только оптимизирует питание, но и оздоровляет почву, предотвращая развитие патогенной микрофлоры.

Схема приготовления раствора для цветов и правила полива

Классическая инструкция для большинства комплексных удобрений рекомендует вносить одну столовую ложку препарата на 10 литров воды раз в 10–14 дней. Однако опытные цветоводы используют гораздо более мягкую, но более частую схему, которая не создает стресса для корневой системы.

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Для приготовления деликатной баковой смеси в большое 10-литровое ведро воды одновременно добавляют:

Комплексное удобрение — только половину столовой ложки (или одну полную чайную ложку) сухого или жидкого препарата;

Препарат «Байкал ЭМ-1» — от 25 до 50 мл жидкого концентрата с полезными микроорганизмами.

Оба компонента тщательно перемешивают в одном ведре. Полученный слабый совместимый раствор удобрения и биопрепарата вносят через один полив обычной водой.

Перед началом процедуры важно провести санитарный уход — тщательно вычистить и удалить все отцветшие сухие, поврежденные листья и бутоны, чтобы растение не тратило силы на созревание семян и выглядело опрятно.

В период сильного летнего зноя, когда процессы испарения и дыхания происходят ускоренно, под каждый большой вазон объемом около 10 литров необходимо выливать не менее 1 литра готового совместного питательного раствора, тщательно следя за дальнейшей реакцией и общим состоянием зеленых любимцев.

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