Как и где высевать петрушку, чтобы она обильно взошла, быстро росла и не пожелтела

Весна – это самое горячее время для огородников, и уже в марте украинские хозяева высевают петрушку. Эта зелень относится к ранним овощам, не боится морозов и быстро всходит, однако следует придерживаться некоторых рекомендаций по ее высеванию. Тогда можно будет лакомиться зеленью до самых морозов. Рассказываем, как правильно сеять петрушку, где именно, чтобы она обильно взошла, хорошо росла и не пожелтела.

Где нельзя сеять петрушку, потому что она будет плохо расти и пожелтеет

Сначала нужно выбрать правильный участок для зелени. Не рекомендуется сеять петрушку на открытом солнце, она не любит прямых палящих лучей. На такой грядке земля сильно нагревается и быстро пересыхает, поэтому петрушка будет слабой, сухой и желтой. Идеальным местом для этой зелени будет полутень. Однако на участке должно быть достаточно солнца, потому что зелень плохо взойдет.

Также не стоит сеять петрушку там, где есть застой воды, потому что корни начнут гнить, будут желтеть листья и зелень не будет иметь характерного зеленого цвета, аромата и вкуса. Поэтому в низине петрушку ни в коем случае сажать нельзя.

Как сеять петрушку, чтобы она обильно взошла, была зеленой, ароматной и сочной

Период высевания. Лучше всего сеять петрушку, когда среднесуточная температура составляет 5 градусов — чтобы была хорошо прогрета земля. Тогда зелень быстро взойдет и будет хорошо расти. Самыми благоприятными для высевания петрушки будут март-апрель, также возможно начало мая.

Лучше всего сеять петрушку, когда среднесуточная температура составляет 5 градусов — чтобы была хорошо прогрета земля. Тогда зелень быстро взойдет и будет хорошо расти. Самыми благоприятными для высевания петрушки будут март-апрель, также возможно начало мая. Полив. Петрушке нужна умеренная влага, чтобы она была сочной и ароматной. Однако не следует ее сеять там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Петрушке нужна умеренная влага, чтобы она была сочной и ароматной. Однако не следует ее сеять там, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Почва. Перед посевом петрушки участок следует удобрить органикой – перегноем или компостом, можно минеральными удобрениями.

Перед посевом петрушки участок следует удобрить органикой – перегноем или компостом, можно минеральными удобрениями. Подготовка семян. Замочите семена петрушки на 24 часа в теплой воде — тогда зелень взойдет обильнее и гораздо быстрее.

Замочите семена петрушки на 24 часа в теплой воде — тогда зелень взойдет обильнее и гораздо быстрее. Посев. За два дня до высевания петрушки нужно полить почву, чтобы земля успела впитать влагу. Семена следует сеять на глубину до 2 сантиметров и не слишком густо. Расстояние между бороздами должно быть до 20 сантиметров.

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