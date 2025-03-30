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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
647
Время на прочтение
2 мин

Как и когда нужно мыть окна перед Пасхой, чтобы привлечь в свой дом счастье и изобилие

Наши предки верили, что в дом приходят деньги именно через окна, поэтому нужно, чтобы они всегда были чистыми.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Когда мыть окна перед Пасхой

Когда мыть окна перед Пасхой / © Freepik

В народе немало примет относительно влияния окон на счастье и благополучие. К примеру, чтобы не знать проблем с финансами, необходимо всегда держать окна в чистоте. А если они будут грязными, то у жильцов такого дома никогда не будет достаточного количества денег. Испокон веков существовала традиция: наши предки всегда мыли окна перед Пасхой, чтобы защитить свой дом от нищеты, болезней и несчастий и привлечь богатство.

В какой день перед Пасхой нужно мыть окна

Четверг — лучший день для мытья окон. Уборка в этот день оказывает большое влияние на нашу жизнь. Если в четверг помыть окна, зеркала и пол, можно привлечь в свой дом счастье и изобилие, а также избавиться от болезней и невезения.

Чтобы уборка была эффективной и принесла максимально качественный результат, можно во время процесса представлять, как из вашего дома идут беды и безденежье. Вместо этого приходят согласие, счастье и богатство.

Как привлечь изобилие в свою жизнь мытьем окон

  • Для мытья окон нужно взять красную тряпку. Этот цвет будет защищать жилище от несчастий и привлекать много денег.

  • Окна лучше мыть солевым раствором, добавьте горсть соли в воду и хорошо размешайте. Также бросьте в ведро несколько монет, они будут притягивать богатство, как магнитом. А соль будет защищать дом от негатива и зла.

  • После уборки извлеките монеты из воды и положите их на подоконник, воду необходимо вылить под дерево.

  • Монеты нельзя убирать до следующего мытья окон, они будут своей энергией привлекать деньги.

Что категорически нельзя делать во время мытья окон перед Пасхой

  • Беременные женщины не должны мыть перед Пасхой окна, чтобы не навлечь на себя беды.

  • Если идет дождь, окна мыть не следует, потому что можно остаться без денег.

  • После заката не стоит мыть окна или заниматься уборкой.

  • Сначала необходимо вымыть окна с внутренней стороны, а затем снаружи, наоборот делать нельзя, потому что исчезнет гармония в доме.

Дата публикации
Количество просмотров
647
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