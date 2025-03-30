Как и когда нужно мыть окна перед Пасхой, чтобы привлечь в свой дом счастье и изобилие

Когда мыть окна перед Пасхой / © Freepik

Реклама

В народе немало примет относительно влияния окон на счастье и благополучие. К примеру, чтобы не знать проблем с финансами, необходимо всегда держать окна в чистоте. А если они будут грязными, то у жильцов такого дома никогда не будет достаточного количества денег. Испокон веков существовала традиция: наши предки всегда мыли окна перед Пасхой, чтобы защитить свой дом от нищеты, болезней и несчастий и привлечь богатство.

В какой день перед Пасхой нужно мыть окна

Четверг — лучший день для мытья окон. Уборка в этот день оказывает большое влияние на нашу жизнь. Если в четверг помыть окна, зеркала и пол, можно привлечь в свой дом счастье и изобилие, а также избавиться от болезней и невезения.

Чтобы уборка была эффективной и принесла максимально качественный результат, можно во время процесса представлять, как из вашего дома идут беды и безденежье. Вместо этого приходят согласие, счастье и богатство.

Реклама

Как привлечь изобилие в свою жизнь мытьем окон

Для мытья окон нужно взять красную тряпку. Этот цвет будет защищать жилище от несчастий и привлекать много денег.

Окна лучше мыть солевым раствором, добавьте горсть соли в воду и хорошо размешайте. Также бросьте в ведро несколько монет, они будут притягивать богатство, как магнитом. А соль будет защищать дом от негатива и зла.

После уборки извлеките монеты из воды и положите их на подоконник, воду необходимо вылить под дерево.

Монеты нельзя убирать до следующего мытья окон, они будут своей энергией привлекать деньги.

Что категорически нельзя делать во время мытья окон перед Пасхой

Беременные женщины не должны мыть перед Пасхой окна, чтобы не навлечь на себя беды.

Если идет дождь, окна мыть не следует, потому что можно остаться без денег.

После заката не стоит мыть окна или заниматься уборкой.

Сначала необходимо вымыть окна с внутренней стороны, а затем снаружи, наоборот делать нельзя, потому что исчезнет гармония в доме.