Как и когда обрезать кусты смородины, чтобы в следующем году получить обильный урожай крупных ягод

Смородина растет на каждом украинском огороде, и не зря. Ведь она неприхотлива в уходе и хорошо плодоносит. А для того, чтобы смородиновые кусты каждый год давали стабильно высокий урожай, а ягоды были большими и сладкими, им необходима регулярная обрезка. Правильный уход поможет омолодить растение, обеспечить ему хорошее освещение и проветривание, а главное, будет стимулировать образование новых плодовых ветвей.

Когда лучше обрезать смородину — осенью или весной

Обрезку можно производить как осенью, так и весной, но каждый период имеет свои преимущества.

Осенняя обрезка в сентябре-октябре — самый оптимальный вариант. После сбора урожая кусты еще «живы», но уже не тратят свои силы на ягоды. В это время можно спокойно убрать старые и поврежденные ветки, сформировать крону и подготовить смородину к зимним холодам.

Весенняя обрезка в марте-апреле производится до начала сокодвижения. Это шанс удалить подмерзшие и поломанные побеги после зимы. Однако весенний вариант обрезки смородиновых кустов требует быстрых действий, ведь стоит опоздать — и растение потеряет свои силы и урожайность.

Как правильно обрезать смородину

Удаляйте старые ветки, которым больше пяти лет, они практически не плодоносят и только загущают куст.

Убирайте слабые и тонкие побеги, растущие во внутрь или лежащие на земле. Они не дают хорошего урожая, а забирают питательные вещества.

Оставляйте сильные побеги в текущем году, именно они станут основой будущего урожая.

Формируйте куст постепенно. Во взрослом кусте должно быть примерно 12-15 ветвей всех возрастов, чтобы урожайность была стабильно высокой.

Не бойтесь резать, смородина хорошо восстанавливается, а своевременная обрезка только продлевает растению жизнь.

Почему обрезка смородиновых кустов так важна