Как и когда посеять щавель, чтобы весной получить ранний урожай: советы экспертов

Как посеять щавель под зиму / © Фото из открытых источников

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Щавель — одна из культур, которую можно высевать осенью, чтобы весной не ждать долго первой зелени. Подзимний посев дает семенам пройти естественный холодный период, а с наступлением тепла они начинают прорастать. Щавель хорошо переносит холод и может расти на одном месте в течение нескольких лет.

Когда сеять щавель под зиму

Главное правило — не торопиться. Семена не должны прорасти осенью, иначе молодые всходы могут пострадать от мороза. Поэтому подзимний посев проводят поздней осенью — ориентировочно в октябре или ноябре, когда почва уже охладилась и установилась прохладная погода. Точный термин зависит от погоды в конкретном регионе.

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Для осеннего посева выбирайте сухой день. Если земля мокрая, работать с ней не стоит, ведь уплотненный грунт весной хуже пропускает воздух и воду.

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Как правильно сеять щавель

Для грядки выберите место на солнце или в лёгкой полутени. Щавель хорошо растет на плодородной почве, которая удерживает влагу, но не превращается в заболоченный участок. Перед посевом землю нужно перекопать или хорошо разрыхлить, удалить сорняки и выровнять поверхность. На бедной почве можно заранее внести хорошо перепревший компост.

Сделайте неглубокие бороздки до 2 см. Между рядами оставляйте около 20–25 см, чтобы весной растениям хватало места для формирования листьев. Семена высевайте сухими и после этого присыпьте рыхлой землей. Для подзимнего посева норму семян можно немного увеличить, поскольку часть может не дать всходов.

После высева грядку не нужно обильно поливать. Осенью достаточно природной влаги, а главная задача — не спровоцировать преждевременное прорастание.

Как получить раннюю зелень весной

Как только снег взойдет и почва начнет прогреваться, грядку нужно освободить от крупного растительного мусора, а после появления всходов следить, чтобы участок не зарастал сорняками. Если весна сухая, щавель регулярно поливают, ведь он лучше растет на достаточно влажной почве.

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Первые молодые листья можно срезать, когда они достаточно сформируются. Регулярная уборка молодой зелени стимулирует появление новых листьев. А вот появляющиеся позже цветоносы лучше удалять, если основная цель — получить больше нежных листьев.

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