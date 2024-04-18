Как и когда сажать кукурузу: технология выращивания шаг за шагом

Посадить кукурузу – не сложно, поскольку эта культура не является требовательной, хорошую растет в разных климатических условиях.

Следует обратить внимание на такие моменты как:

Сорт кукурузы, его нужно подобрать в соответствии с климатическим регионом, где будет выращиваться культура.

Посадить кукурузу нужно в соответствующий срок, не раньше и не позже, поскольку это окажет негативное влияние на урожай.

Посадить кукурузу нужно в нужном месте.

Урожай собирать вовремя, иначе кочаны могут испортиться.

Когда сажать кукурузу

Кукуруза – теплолюбивое растение, поэтому сеять ее нужно когда почва хорошо прогреется. Иначе всходы замерзнут и не взойдут. Однако если до холодов у кукурузы вырастет хотя бы 3 листика, можно не переживать, она выдержит снижение температуры до минус 2 градусов, но не ниже минус 4 градусов. При такой температуре кукуруза, скорее всего, погибнет. В южных регионах можно сажать кукурузу в открытую почву в апреле, а жители северных регионов должны начинать делать это не раньше мая — июня.

Когда сажать кукурузу весной 2024 года по лунному календарю

В теплых регионах, когда почва прогреется до +12°C, кукурузу можно сажать в апреле. Лучшие дни для этого по лунному календарю – 18, 19, 25, 26 апреля.

Согласно лунному календарю, благоприятными днями для посадки в мае 2024 года являются 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14 мая. В июне лучше всего сажать кукурузу 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30 июня.

Где лучше посадить кукурузу

Участок для кукурузы выбирают хорошо освещенный, без избыточной влаги. Чаще выбирают местность, находящуюся на холме, поскольку в таком случае кукуруза не будет в тени.

Что касается севооборота лучше всего кукурузу сажать после картофеля, дыни и арбузов.

Не рекомендуется сажать кукурузу несколько лет подряд на том же месте — урожай будет значительно меньше.

Почва для кукурузы

Кукуруза не требует специальной почвы, однако, единственным требованием к почве есть , чтобы кислотность не была ниже 5 pH, в таком случае растение будет часто болеть.

Перекопать участок лучше два раза - осенью и весной. В таком случае почва будет рыхлой и семена получат большое количество кислорода и лучше приживется.

Весной за 30 дней до посадки культуры перекопайте участок, добавьте аммиачную селитру, а также карбамид, сернокислый калий. Осенью можно добавить суперфосфат и сернокислый калий.

Это, если можно заранее удобрить почву.Если вы решили садить кукурузу спонтанно и не успели подготовить землю, то можно добавить нитроаммофоски.

Как приготовить семена кукурузы к посадке

Перед посадкой семена нужно тщательно осмотреть и перебрать, выбрать только крупные и здоровые.

Обязательно перед посадкой семена нужно обеззаразить специальными средствами. Можно обработать фитоспорином, тщательно следуя всем инструкциям.

Можно сразу сажать семена в почву, а можно их сначала прорастить. Для этого семена кладут на влажную салфетку в теплое помещение +23 градуса на 2-3 дня.

Как правильно сажать кукурузу в землю

Кукурузу нужно сажать в несколько рядов. Не рекомендуется сажать эту культуру в одиночку, потому что в таком случае у нее будут проблемы с опылением и кочаны будут пустыми. Расстояние между рядами нужно составлять около 50 сантиметров, чтобы растениям не нужно было бороться за солнечный свет, питательные вещества и влагу.

Расстояние между стеблями кукурузы должно быть около 20-25 сантиметров. Это достаточное расстояние, чтобы растения не глушили друг друга и имели достаточно места для развития.

Сначала делают лунки под семена и выливают в каждую лунку по стакану воды. В каждую ямку кладут по 3-4 семена на глубину около 5 см, засыпают землей и еще раз поливают.

После того, как ростки сойдут, желательно оборвать слабые, чтобы они не мешали росту более сильных. Рекомендуют пропалывать землю, чтобы сорняки не глушили растение а корни лучше насыщались кислородом.

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