Как и когда сеять спаржевую фасоль в июле, чтобы успеть собрать урожай

Фасоль / © Фото из открытых источников

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Июль — последний месяц, когда еще не поздно высадить спаржевую фасоль. Эта теплолюбивая культура имеет длительный период вегетации, поэтому важно соблюсти оптимальные сроки, чтобы собрать урожай до осеннего похолодания.

Об этом сообщило издание Zielony Ogrodek.

Большинство сортов спаржевой фасоли созревают в течение 50-70 дней. Именно поэтому сеять ее стоит не позднее 15 июля — иначе существует риск, что стручки просто не успеют созреть. Это особенно критично для регионов с коротким летом.

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Специалисты советуют отдавать предпочтение раннеспелым сортам и тщательно подготовить участок. Почва должна быть легкой, хорошо дренированной и прогретой минимум до +15…+18 градусов. Избыток влаги в земле может вызвать загнивание семян еще до появления всходов.

Сажать спаржевую фасоль стоит на солнечных открытых участках. Семена высевают в бороздки на глубину 3-5 см, соблюдая расстояние 5-10 см между зернами и 40-60 см между рядами (в зависимости от сорта). После посева землю нужно уплотнить и слегка полить.

Чтобы увеличить шансы на прорастание, в каждую лунку можно положить по несколько семян — лишние ростки легко проредить позже.

Если соблюсти эти простые рекомендации, еще есть шанс получить щедрый урожай спаржевой фасоли уже этой осенью.

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Ранее мы сообщали о благоприятных днях в лунном посевном календаре на июль 2025 года. Хотя огородные работы во втором летнем месяце уже понемногу утихают, все еще есть определенные культуры, которые можно высаживать.