Как и куда наносить духи, чтобы аромат сопровождал вас весь день

Куда наносить духи

Вопрос стойкости духов часто становится ключевым при выборе аромата. Однако даже самая дорогая парфюмерная вода может «исчезнуть» через несколько часов, если наносить ее неправильно. Специалисты объясняют: продолжительность «звучания» композиции зависит не только от ее состава, но и от типа кожи, погоды и зон нанесения.

Эксперты собрали главные правила, которые помогут продлить жизнь вашему любимому аромату.

Используйте точки пульса

Самый эффективный способ заставить духи «работать» — наносить их на участки тела, где кровеносные сосуды расположены ближе к коже. Основатель Mythologist Studio Майкл Нордстранд объясняет, что аромат раскрывается через испарения, а естественное тепло точек пульса идеально способствует этому процессу.

Лучшие зоны для нанесения:

участки за ушами;

задняя часть шеи;

внутренняя сторона запястий;

ключицы и сгибы локтей.

Никогда не трите запястья друг о друга после нанесения. Трение разрушает молекулы верхних нот, из-за чего композиция теряет свою многогранность и выветривается гораздо быстрее.

Нанесение духов на волосы и одежду: спасение в летнюю жару

Когда температура воздуха растет, кожа начинает более интенсивно испарять влагу вместе с духами. В таких условиях следует обратить внимание на их нанесение на волосы и текстиль. Волокна ткани не нагреваются так сильно, как человеческое тело, поэтому они способны удерживать запах гораздо дольше.

Однако у этого метода есть свои нюансы.

Нужно соблюдать осторожность с насыщенными маслами или темными духами, поскольку они могут оставить пятна. Перед использованием лучше протестировать средство на внутреннем шве изделия.

Поскольку обычные духи содержат спирт, они могут пересушивать пряди. Профессионалы советуют использовать специальные дымки (спреи) для волос. Они имеют облегченную формулу, часто не содержат спирт и обогащены витаминами и маслами для дополнительного ухода.

Почему нужно увлажнять кожу

Парфюмерные эксперты единодушны, что на сухой коже аромат держится гораздо меньше, поскольку молекулам не за что «зацепиться». На хорошо увлажненной поверхности создается тонкая масляная база, которая замедляет процесс испарения.

Использование увлажняющего лосьона или крема перед нанесением духов позволяет задержать запах на коже на несколько дополнительных часов. Это создает надежное основание, на котором ароматный шлейф держится гораздо увереннее.

Выбор зоны нанесения духов зависит от образа жизни

Выбор мест для нанесения может зависеть от вашего образа жизни и одежды.

Если вы много двигаетесь или активно жестикулируете, наносите духи на предплечья — это создаст динамичное ароматное облако вокруг вас.

Для особых событий или свиданий специалисты советуют выбирать зону груди или заднюю часть шеи, чтобы аромат чувствовался во время объятий.

Если вы носите длинные платья или юбки, попробуйте нанести духи на подколенные изгибы или низ одежды. При ходьбе воздушные потоки будут поднимать аромат вверх, создавая за вами роскошный и продолжительный шлейф.

Роль компонентов духов

Следует помнить, что стойкость напрямую зависит от парфюмерных нот. Дольше всего на теле остаются амбровые, древесные, смолистые и тяжелые аккорды.

Если же вы предпочитаете легкие цитрусовые или цветочные запахи, которые являются по своей природе летучими, наилучшим решением будет иметь при себе дорожный формат (travel-size). Это позволит удобно обновлять аромат в течение дня, поддерживая его интенсивность.

