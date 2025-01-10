Как и с чем стирать нижнее белье, чтобы не было инфекций и раздражения: запомните несколько правил

Гигиена очень важна в нашей жизни. С детства нас учат мыть руки перед едой, не ставить грязные пальцы в рот, регулярно менять постельное белье и стирать вещи после каждого использования. Однако специалисты по гигиене утверждают, что этого недостаточно.

Не забывайте о чистоте нижнего белья, которое, по словам врачей, нужно стирать не менее чем за 60 градусов. В противном случае многие бактерии будут оставаться на ткани и могут нанести вред вашему здоровью.

Не комбинируйте нижнее белье с кухонными полотенцами при стирке на низких температурах, ведь загрязнения с трусиками могут попасть на другие вещи, и это вряд ли вам понравится.

Иммунологи поддерживают это мнение, отмечая, что даже температура в 60 градусов может быть недостаточной для полного уничтожения бактерий. Если нижнее белье не выдержит высоких температур, используйте специальные дезинфицирующие средства для стирки, чтобы избежать возможных проблем.

Хотя строгих норм нет, рекомендуется стирать джинсы после 4-5 носок, бюстгальтер – после 2-3, а пижаму – дважды в неделю, чтобы не накапливать пот и отмершую кожу, что способствует размножению бактерий.

Дрожжи и бактерии могут размножаться в нейлоновых тканях, что может привести к угревым высыпаниям, раздражениям кожи, мочевым и грибковым инфекциям, поэтому специалисты также советуют ежедневно полоскать чулки.

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