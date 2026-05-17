Как и сколько раз правильно кормить кота, чтобы он долго жил и имел крепкое здоровье

Правильное питание — одно из главных условий продолжительности жизни и здоровья кошки. Именно от рациона зависит активность животного, состояние шерсти, работа пищеварительной системы и даже настроение любимца. Ветеринары отмечают: ошибки в кормлении могут годами оставаться незаметными, но постепенно приводить к ожирению, проблемам с почками и другими опасными заболеваниями. Поэтому владельцам важно знать не только чем кормить кота, но как часто это делать.

Каким должен быть правильный рацион кошки

Специалисты объясняют, что кошки являются хищниками, поэтому основу рациона должен составлять животный белок. Для здоровья животных особенно важны нежирное мясо, птица и некоторые субпродукты.

Чаще всего ветеринары рекомендуют давать:

курятину;

индейку;

говядину;

крольчатину;

сердце и печень в умеренном количестве.

Мясо лучше отваривать или предварительно хорошо замораживать, чтобы снизить риск паразитов. Рыбу котам разрешают нечасто, примерно один-два раза в неделю. Ее обязательно нужно варить и тщательно очищать от костей.

Почему нельзя смешивать натуральную пищу и сухой корм

Ветеринары не рекомендуют совмещать в одной миске натуральные продукты и готовые корма. Дело в том, что для переваривания такой пищи организму нужны разные ферменты. Постоянное смешивание может создавать излишнюю нагрузку на пищеварительную систему.

Если владелец выбирает готовый корм, важно соблюдать нормы, указанные изготовителем, и обеспечить кошке постоянный доступ к чистой воде. Особенно это касается сухого корма, ведь недостаток жидкости может оказывать негативное влияние на почки.

Можно ли давать кошке молочные продукты

Многие взрослые кошки плохо переваривают обычное молоко через лактозу. Ветеринары позволяют иногда давать:

кефир;

ряженку;

простоквашу;

нежирный творог.

Такие продукты следует предлагать небольшими порциями несколько раз в неделю. Также котам можно давать вареный желток.

Какие овощи могут быть полезны для кошек

Хотя кошки не любят овощи так, как собаки, небольшое количество растительной пищи может быть полезно для пищеварения. К рациону иногда добавляется:

тыква;

морковь;

цветная капуста;

зеленый горошек;

немного зелени.

Овощи обычно смешивают с мясом или кашей. В то же время сырого картофеля и баклажанов в рационе быть не должно.

Сколько раз в день нужно кормить кошку

Взрослых здоровых кошек чаще всего кормят дважды в день — утром и вечером. Котята нуждаются в более частом питании — до четырех раз в сутки. Пожилым животным или кошкам с лишним весом ветеринары советуют давать меньшие порции, но чаще. После стерилизации и кастрации коты часто быстро набирают вес, поэтому количество пищи обычно уменьшают примерно на 15-20%.

