Как и зачем сажать огурцы в кипяток: давний, быстрый способ выращивания овощей

Опытные дачники практикуют такой способ выращивания огурцов, как посадку в кипяток. Это способ позволит получить быстрые побеги, и его можно применить как для проращивания рассады, так и для посевов в почву.

Способ этот старый и хорошо себя зарекомендовал. Еще в 70-х годах прошлого века в колхозах рассаду овощей выращивали в парниках именно так. Проводился посев в середине или конце февраля. Делали подушку из навоза, поверх вікладывали слой плодородной почвы, на которой в бороздки глубиной в пол сантиметра сеяли семена и прижимали его почвой. Всходы нужно было получить быстро, поэтому, чтобы прогреть почву на глубину 5 см поливали кипятком. Пар был виден издалека. После этого посевы накрывали остекленными рамами, а поверх них – соломенными или камышовыми матами. Через пару дней появлялись молодые растения. Когда они появлялись маты на день снимали, чтобы сеянцы получали свет через стекло, а на ночь их снова накрывали матами.

Как посадить огурцы в кипяток на рассаду или для открытого грунта в домашних условиях

Для этого способа нужно подготовить емкости и землю.

Наполнить емкости землей, полить кипятком.

На поверхность положить семена и чуть-чуть вдавить внутрь, после чего слегка прикрыть землей.

Емкости затянуть пленкой и поставить в теплое место.

Когда появятся ростки, пленку снять и ухаживать за огурцами, как обычно.

Всходы появятся на третий, четвертый день, в зависимости от сорта. Пока под пленкой не появился росток, снимать его нельзя.

Кипяток использовался только для получения быстрых побегов, другие действия стандартны. Таким образом, в кипяток можно сеять семена других овощных культур.

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