Как испечь тонкий, ароматный и эластичный лаваш на сковороде: не будет засыхать и крошиться

Тонкий лаваш кажется простым в приготовлении, а если не знать некоторых секретов, можно все испортить. Одно неправильное движение — и он крошится, трескается или превращается в сухой корж. Но есть способ приготовить лаваш буквально за несколько минут так, чтобы он оставался мягким, гибким и вкусным даже после полного охлаждения несколько дней. И для этого не требуется ни духовка, ни специальное оборудование.

Как испечь тонкий лаваш в считанные минуты: не будет крошиться и засыхать

Секрет идеального лаваша заключается в правильном балансе воды, муки и температуре жарки. Тесто должно быть очень мягким, почти как пластилин. Именно такая консистенция позволяет лепешкам тонко раскачиваться и равномерно пропекаться без пересыхания.

Для приготовления лаваша достаточно смешать теплую воду, щепотку соли, ложку растительного масла и муку. Важно добавлять муку постепенно, чтобы тесто оставалось эластичным и не становилось тугим. После приготовления его следует накрыть полотенцем и дать отдохнуть 15 минут. За это время клейковина активируется и тесто станет послушным.

Готовое тесто следует разделить на небольшие шарики и очень тонко раскатать. Чем тоньше корж, тем нежнее будет готовый лаваш. Жарить его нужно на хорошо разогретой сухой сковороде без растительного масла. Буквально по 20-30 секунд с каждой стороны будет достаточно, чтобы появились характерные пузырьки и легкие румяные пятна.

Как правильно охлаждать лаваш, чтобы не засыхал

Чтобы лаваш не крошился и не становился сухим, его нужно правильно охлаждать. Как только снимают корж со сковороды, его сразу накрывают чистым влажным полотенцем. Образующийся пар делает лаваш мягким и гибким. Если этого не сделать, он быстро потеряет влагу и станет ломким.

Еще одна хитрость состоит в том, чтобы складывать готовые лепешки стопкой. Они будут сохранять тепло и влагу друг друга, оставаясь эластичными. Уже через несколько минут лаваш можно легко сворачивать в рулеты, заполнять начинками или использовать вместо хлеба.

Чтобы лаваш не засох на следующий день, его нужно правильно хранить. Достаточно положить лепешки в пакет или контейнер и плотно закрыть. При комнатной температуре он останется мягким не менее суток, а в холодильнике — до трех дней. Перед использованием достаточно слегка подогреть его на сковороде или в микроволновке.