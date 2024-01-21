Как использовать капсулы для стирки: что нельзя с ними делать, полезные лайфхаки

Капсулы для стирки: преимущества капсул, как правильно их использовать

Преимущества использования капсул для стирки белья

Капсулы созданы специально для стирки в стиральной машинке, поэтому для ручной стирки их использовать нельзя.

В одной капсуле содержится необходимое для одной стирки количество моющего средства. Кроме того, внутри отдельных отсеков могут содержаться кондиционер, пятновыводитель, отбеливатель и другие. Поэтому никаких дополнительных средств для стирки, как то порошок, кондиционер, отбеливатель и так далее добавлять не следует.

Капсулы для стирки очень удобны – достаточно отправить капсулу в барабан, и машинка все сделает за вас.

Чтобы почувствовать все преимущества стиральной капсулы, нужно правильно их использовать.

Как использовать капсулы для стирки

Нужно достать подушечку из индивидуальной упаковки

Поместите ее в барабан.

Заложить в барабан машинки вещи.

Закрыть дверцу.

Выставить требуемый режим.

Запустить процесс стирки.

Лайфхаки с капсулами для стирки

Капсула покрыта водорастворимой оболочкой, поэтому хранить упаковку следует в сухом месте и касаться ее только сухими руками.

Помещать капсулу в барабан лучше ближе к его задней стенке, прежде чем будете загружать белье.

Как правило, одна капсула рассчитана на одну стирку, на 4-5 кг. Но лучше прочесть инструкцию, там будет указано точное количество.

Целесообразнее всего использовать капсулы для стирки при полной загрузке барабана, иначе расход средства будет нерациональным.

При загрузке барабана не стоит смешивать темное белье со светлым и цветным.

Оптимальным температурным режимом стирки 30-40 градусов. Такая температура будет достаточной, чтобы растворить капсулу. Если вы стираете при 20 градусах, то лучше отдать предпочтение гелю для стирки.

Как не нужно использовать капсулы для стирки

Не рекомендуется использовать капсулы, так как пленка капсулы не успеет раствориться:

при низких температурах,

во время короткого цикла стирки, например экспресс стирки,

при специальных программах для шерсти и щекотливых вещей.

Это может повредить машинке и на одежде могут остаться следы и разводы. Также не растворившиеся части капсулы могут засорять трубы.

Кроме этого, капсула может полностью не растворится при перегрузке стиральной машины.

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