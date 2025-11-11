ТСН в социальных сетях

Как использовать обычную соль для омоложения, скрабования кожи и приготовления питательных масок

Обычная соль — это настоящее сокровище для красоты, которое всегда есть под рукой. Она очищает, обновляет, тонизирует и питает кожу, не уступая по эффективности дорогим косметическим средствам.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить косметику из соли собственноручно

Как приотивать косметику из соли собственноручно / © www.freepik.com/free-photo

Соль — одно из самых простых, но эффективных природных косметических средств. Ее использовали еще наши бабушки для очищения, восстановления и омоложения кожи. И не зря, ведь в соли содержатся микроэлементы — натрий, калий, магний, кальций и цинк, стимулирующие кровообращение, улучшающие цвет лица и способствующие регенерации клеток.

Как приготовить косметические средства из соли для омоложения и питания кожи

  1. Соляной скраб. Соль действует как природный эксфолиант, мягко удаляя ороговевшие клетки кожи. Она выравнивает текстуру, уменьшает жирность и предотвращает появление высыпаний. Смешайте 1 ст. ложку мелкой морской соли с 1 ч. ложкой оливкового или кокосового масла. Нанесите на влажную кожу лица и тела легкими массирующими движениями. Оставьте скраб отрабатывать на 3 минуты, а затем смойте теплой водой. После такой процедуры кожа становится мягкой, гладкой и обновленной.

  2. Омолаживающая маска с солью и медом. Сочетание соли и меда творит чудеса: кожа насыщается микроэлементами, исчезают мелкие морщинки, а цвет лица становится свежим и сияющим. Рецепт: 1 ч. ложка мелкой морской соли, 1 ст. ложка натурального меда; 1 ч. ложка сметаны. Нанесите маску на лицо, избегая зоны вокруг глаз, оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

  3. Солевые ванночки для рук и ног. Соль отлично снимает усталость, отеки и раздражение. Регулярные ванночки с морской солью делают кожу рук и стоп нежной, а ногти — крепкими. Как приготовить лечебную ванночку? Добавьте 2 ст. ложки соли в литр теплой воды, держите руки или ноги в растворе 15 минут. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла лаванды или эвкалипта.

  4. Антицеллюлитный массаж с солью. Соль активизирует кровообращение и способствует выведению токсинов, поэтому ее часто используют для борьбы с целлюлитом. Смешайте соль с небольшим количеством оливкового или апельсинового масла. Массируйте проблемные участки в течение 5 минут, а затем смойте теплой водой. После процедуры обязательно нанесите увлажняющий крем.

