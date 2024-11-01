Как использовать шелуху подсолнечника на огороде: полезные советы

Знали ли вы, что обычная подсолнечная шелуха может служить отличным средством для борьбы с вредителями? Кроме этого, оно может пригодиться и в других случаях.

Как использовать шелуху подсолнечника на огороде – рассказываем дальше.

Компост из шелухи

Следует учесть, что подсолнечная шелуха дольше разлагается. Поэтому ускорить процесс, сверху нужно положить слой навоза. Удобрение можно будет использовать для помидоров, картофеля, баклажанов.

Мульчирование почвы

Подсолнечную шелуху как средство для мульчирования рекомендуется использовать для капусты, свеклы, огурцов, моркови, помидоров. Перед этим нужно их щедро полить водой, а затем выкладывать слой мульчи. Он должен быть не больше 3-4 см.

Разрыхление почвы

Учитывая структуру массы шелухи, ее хорошо использовать для рыхления почвы. Это обогатит его кислородом и поможет лучше впитываться влаге. Добавлять в грунт рекомендуется весной или осенью, когда производят перекапывание участка.

Борьба с вредителями

Шелуха поможет преградить путь к лакомству улиткам, которые являются настоящими врагами для огорода. По нему совсем некомфортно передвигаться.

Удобрение

Кроме того, шелуха с подсолнечника прекрасно подойдет и в качестве удобрения. Подсолнечную шелуху в следующий раз не выбрасывайте в помойку, а используйте лучше на дачном участке.

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