Как итальянцы используют йод в быту: секреты и уловки, которые будут полезны и украинцам

Мы все привыкли к тому, что йод используется исключительно в медицинских целях. Но этот раствор будет полезен и в обиходе. Вот, к примеру, как его используют хитрые итальянцы.

Йод должен быть в каждом доме, ведь его можно с пользой использовать в быту. Рассказываем о хитростях, которые точно вам понравятся.

Например, если вы сомневаетесь в качестве воды, думаете, можно ли ее пить или лучше вылить. А возможности прокипятить жидкость нет. Тогда на помощь придет именно йод. Он очистит его от всех опасных веществ.

На 50 л воды нужно всего 2 ч. ложки йода. Размешайте их и оставьте на 1-2 часа. За это время вода так очистится, что вы можете ее пить и не страшиться за свое здоровье. Конечно, кристально чистой ее трудно назвать, но микробов и бактерий в ней точно больше не останется.

Также йод можно использовать для того, чтобы окна в вашем доме сияли чистотой в течение длительного времени. Когда вы будете мыть окна в следующий раз, добавьте на 1 л воды 5 капель йода, тщательно размешайте, а затем промойте стекло с обеих сторон. При этом вытирать поверхность можно любыми салфетками для уборки.

Основное свойство йода здесь заключается в том, что он будет отталкивать оседания пыли и грязи на окнах.

А если вы чувствуете усталость в ногах после долгого рабочего дня, следует приготовить успокаивающую ванночку с йодом. На 3л теплой воды возьмите 1 ст. ложку морской соли, 1 ст. ложку пищевой соды и 10 капель йода. Смешайте все до растворения и опустите ноги в раствор на 15 минут.

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