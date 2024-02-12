Как из 20 кустов картофеля выкопать 40 ведер: секретный ингредиент, который кладут в лунку весной

Положите в лунку перед высадкой картофеля одну натуральную смесь и вы будете приятно удивлены размером урожая осенью.

Большинство огородников вносят при высадке картофеля в лунки навоз. Хотя такой природный компонент и является достаточно эффективным, однако не всегда после его использования можно получить действительно большой урожай и крупные клубни.

Если вы хотите вырастить несколько мешков действительно большого картофеля для собственного потребления и чтобы он, дополнительно, был экологически чистым, бросьте в лунку небольшое количество прессованных отрубей, которые обычно покупают как корм для домашних животных и птицы.

Отрубями называют шелуху зерен пшеницы. В них содержатся витамины группы В, цинк, калий, селен, фосфор, кальций, магний, железо, протеин, зола и клетчатка. Все эти вещества нужны для того, чтобы вырастить крепкий картофель.

Если вы приобретаете отруби в гранулах, то есть прессованные, нужно дополнительно их замочить в воде за сутки до высадки картофеля. На 1 ведро отрубей требуется три ведра воды. Они должны постоять так ночь.

Затем в каждую лунку бросают не менее 300 г этой кашицы, присыпают землей и уже потом выкладывают сами клубни. Из 20 кустов картофеля вы точно осенью соберете не менее 40 ведер. И все клубни будут крупными.

Отруби пшеницы продаются в специализированных магазинах кормов для домашних животных и птицы, на рынках, фирменных магазинах предприятий. Но следует обратить внимание, если у вас водятся земляные крысы, тогда такой ингредиент лучше не использовать.

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