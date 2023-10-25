Как избавиться даже от толстого слоя накипи на чайнике: шесть проверенных домашних средств

К сожалению, из-за жесткой воды, которая течет из наших кранов, на чайнике быстро появляется накипь (бело-желтый налет). Он медленно убивает не только прибор, но и ваш организм. Поэтому от него нужно время от времени избавляться.

Именно накипь может стать одной из причин появления кариеса, остеохондроза, подагры и даже мочекаменной болезни. Поэтому очень важно знать, как почистить чайник от этого бело-желтого налета, состоящего из карбоната кальция.

Как очистить чайник уксусом.

Это средство подходит для пластиковых, стеклянных и металлических чайников, которые помещаются на плиту. А вот для электрочайников уксус считается слишком агрессивным веществом.

На 1 литр воды возьмите 100 мл уксуса. Залейте смесь в чайник, поставьте медленный огонь. Будьте готовы к сильному неприятному запаху, но результат вас обрадует. Кипятите воду до тех пор, пока не увидите, что накипь начала отслаиваться. Оставьте еще на несколько минут, затем вылейте раствор и протрите стенки чайника. Перед использованием дважды вскипятите в нем воду и слейте.

Лимонная кислота от накипи

Можно использовать для металлических, пластмассовых изделий, приборов из нержавеющей стали, электрочайников.

На полный чайник воды добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты. Поставьте кипятить раствор, а затем оставьте на полчаса или больше, чтобы накипь размокнула. Затем промойте чайник, добавьте еще чистую воду и прокипятите.

Как очистить чайник содой

Подходит для всех видов чайников, в том числе и электрических.

На полный чайник воды нужно взять одну столовую ложку соды. Сначала вскипятите в чайнике воду, затем добавьте ложку соды. Тщательно перемешайте. Оставьте на 30 минут. Затем вымойте чайник и не забудьте дважды прокипятить чистую воду перед использованием.

Как почистить чайник от накипи / Фото: pixabay.com

Рассол от накипи

Подойдет для любых приборов.

Налейте полный чайник рассола. Он также отлично справится с ржавчиной. Прокипятите рассол, затем охладите и слейте. Промойте, налейте чистой воды и еще раз прокипятите, чтобы избавиться от запаха и вкуса.

Газированная вода

Можно очищать металлические чайники из нержавейки и электроприборы.

Возьмите одну бутылку любой газировки. Сначала выпустите из напитка газы, затем залейте 500 мл в чайник и прокипятите. После тщательно промойте и протрите прибор.

Если ничего не помогло

Только для классических чайников.

Возьмите 100 мл уксуса, 1 столовую ложку соды и 2 столовые ложки лимонной кислоты на 1 литр воды. Против толстого слоя накипи. Доведите воду до кипения, добавьте уксус, соду, лимонную кислоту. Варить 20-30 минут. Слейте и не забудьте дважды прокипятить чистую воду.

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