Как избавиться от черной плесени, грибка на герметику в ванной: чем очистить за несколько простых шагов

Реклама

Появление темного налета на швах в ванной или на кухонных поверхностях является довольно неприятным явлением, однако оно не должно становиться постоянным спутником вашего обихода. Эксперты отмечают, что своевременная реакция и правильный выбор средств позволяют восстановить чистоту поверхностей без агрессивного воздействия на материалы. Своевременное удаление грибка не только возвращает эстетический вид помещению, но и предотвращает дальнейшее разрушение изоляционных швов.

Меры безопасности и правильная подготовка пространства

Перед началом работы очень важно позаботиться о собственном здоровье и защитить дыхательные пути. Поскольку споры плесени легко поднимаются в воздух, а компоненты очистных смесей могут раздражать слизистые, работа без защитной маски и плотных резиновых перчаток недопустима.

Важно также создать условия для активного движения воздуха, открыв окна или обеспечив работу вытяжных систем на полную мощность. Это поможет избежать высокой концентрации испарений и предотвратить распространение бактерий на соседние участки.

Реклама

Как почистить заплесневевший герметик

Опытные специалисты рекомендуют избегать использования отбеливателей или аммиака, поскольку эти вещества способны повредить структуру силикона и окружающие поверхности. Вместо этого следует отдать предпочтение более кротким методам, которые начинаются с обработки швов белым уксусом.

Уксус нужно равномерно распределить с помощью распылителя и оставить для воздействия от 15 до 30 минут, чтобы она успела уничтожить микроскопические споры.

Следующим этапом является применение пасты из пищевой соды и воды, которая с помощью мягкой щетки эффективно удаляет загрязнение, поглощая одновременно лишнюю влагу.

Для особо сложных участков уместно использовать трехпроцентный раствор перекиси водорода, обладающий мощным дезинфицирующим действием.

Реклама

Завершается процесс обязательной промывкой чистой водой и тщательной высушкой тряпкой из микрофибры, ведь сухость является главным врагом грибка.

Как предотвратить возвращение плесени

Борьба с плесенью будет успешной только при устранении самой причины ее появления — высокой влажности.

Эффективным способом защиты поверхностей является обеспечение надлежащей вентиляции во время и после водных процедур.

Кроме использования вытяжек, специалисты рекомендуют ввести полезную привычку протирать швы и герметики досуха каждый раз после контакта с водой.

Реклама

Также необходимо внимательно следить за состоянием сантехники, ведь даже незаметная, на первый взгляд, протекание крана может создать благоприятную среду для размножения микроорганизмов.

Когда нужно менять герметик

Бывают ситуации, когда обычная чистка уже не приносит желаемого результата из-за особенностей структуры самого материала. Если плесень успела проникнуть глубоко внутрь или поселиться непосредственно за слоем изоляции, внешняя обработка даст только временный эффект.

Признаками того, что герметик исчерпал свой ресурс, является его растрескивание, отслоение от стены или заметная усадка. В этом случае единственным правильным решением будет полный демонтаж старого материала. Перед нанесением нового защитного слоя очень важно убедиться, что щель полностью высохла, а источник избыточной влаги был окончательно ликвидирован.