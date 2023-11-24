Как избавиться от депрессии и вернуть счастье в свою жизнь: страх, грусть и тревога исчезнут на раз

Есть такие мгновения в жизни, когда нам кажется, что все плохо и выхода нет. Страх, апатия, тревожность, усталость и отчаяние становятся нашими «друзьями» и не дают жить по полной. Если вы чувствуете, что приближаются такие состояния или уже находитесь в таком настроении, вам помогут эти 5 простых советов. Рассказываем, что нужно делать, чтобы поскорее вернуть себе радость жизни.

Учитесь радоваться каждой мелочи

Психологи убеждают нас, что способность радоваться жизни – это привычка, которую можно развить. Это значит, что можно приучить себя каждый день искать в своей жизни то, что будет наполнять вас радостью или создавать себе такие моменты. Тогда ваш мозг будет видеть больше позитива и перестанет фокусироваться на негативе. Поэтому ищите вокруг себя то, что доставляет вам радость. Куда-нибудь ходите, съешьте любимое пирожное, включайте любимую музыку или фильм. Способность радоваться жизни воспитывается, поэтому начинайте это делать сейчас.

Любая неприятность – это опыт

Без опыта вы не узнаете жизнь, не поймете, что нужно именно вам. Поэтому не стоит опасаться того, что у вас что-то не получается или идет не по плану. Не уклоняйтесь от неприятных моментов, а проанализируйте, для чего они даны вам, и двигайтесь дальше. Также не следует стесняться своих прошлых неудач и поражений. Вы так поняли, что вам подходит, а что для вас неправильно. Если вы извлечете урок из неприятной ситуации, она с вами больше никогда не повторится.

Научитесь принимать ситуацию такой, какая она есть

В книге «Как научиться управлять жизнью» автор дает один уникальный совет. Он говорит, если в вашей жизни случилась трудная ситуация, не стоит сразу в ней копаться, искать причины или винить себя. Ибо это может привести к еще большим страданиям. Это уже произошло, поэтому важно принять ситуацию, а когда вы успокоитесь, тогда сможете найти решение сложной проблемы.

Благодарность – сильнейшая молитва

Если с вами что-то случилось, а вы никак не можете выйти из этого, благодарите. Найдите, за что вы можете поблагодарить Бога в своей жизни. Тогда у вас будет меньше причин для разочарований, вы заметите, что в вашей жизни есть те вещи, за которые вы можете быть благодарны. Это может быть все что угодно: крыша над головой, возможность работать и зарабатывать себе на жизнь, семья, дети и т.д. Приучите себя фокусироваться на вещах, которые у вас есть сегодня. Вы увидите, что на самом деле вам есть чему радоваться, это нужно только замечать.

Дарите свою любовь себе и другим

Психологи и ученые определили, что наши эмоции сводятся к двум главным – любви и страху. Но они взаимоисключаемы, потому не могут одновременно быть в нас. Чтобы прогнать из своей души страхи и тревогу, просто переключайтесь на родных и близких и дарите им любовь. Когда мы проявляем любовь, то тем самым оттесняем отрицательные чувства. Также не забывайте дарить свою любовь себе, заботьтесь о себе. Чаще балуйте себя любимыми вещами: отдыхом, покупками, вкусной едой. Это будет наполнять вас радостью и спокойствием и вы сможете вернуться к счастливой жизни.

Читайте также:

Чтобы ребенок вырос успешным и уверенным в себе, чаще говорите ему эти 5 ключевых фраз

Гнев – лучший мотиватор: ученые выяснили, что агрессивность помогает людям решать сложные задачи