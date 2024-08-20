Как избавиться от голубей во дворе дома: посадите определенные растения, чтобы их отпугнуть

Есть определенные запахи, которые отпугивают голубей. Если вы хотите оградить свой сад и дом от этих птиц, эксперты советуют посадить некоторые растения.

О них рассказал изданию Daily Express эксперт по борьбе с вредителями Зак ДеАнджелис.

Зак утверждает, что обычно голубей привлекают те дома, где они имеют постоянный доступ к пище и могут выть гнезда. Однако для человека такое соседство не всегда приятно, ведь птицы часто покрывают место своего обитания пометом. Еще одна проблема состоит в том, что голуби могут уничтожать растения, поедая их плоды.

Однако, говорит эксперт, защитить дом от голубей проще простого, если знать, какие запахи они не любят. Зак рекомендует высаживать на участке лук и чеснок, ведь их резкий аромат и вкус очень не нравятся пернатым.

Как указывает ДеАнджелис, голуби попытаются держаться от такого запаха подальше.

Идеально, если вы будете высаживать лук и чеснок по периметру сада. Особо уделяйте внимание тем участкам, где птицы любят собираться чаще всего. Это могут быть деревья и цветы, которые им нравятся.

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