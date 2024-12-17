Как избавиться от грызунов в доме, сарае или курятнике: стакан молока спасет от мышей и крыс

В холодное время года крысы и мыши часто проникают в жилые дома и подсобные помещения, а также на чердаки, нанося ощутимый вред хозяйству.

Крысы и мыши не только съедают запасы на зиму, они могут переносить опасные инфекции. Итак, если вы заметили следы грызунов, важно немедленно начать борьбу с ними. Поскольку скорость их размножения достаточно стремительна и за месяц вредителей может оказаться втрое больше.

Как избавиться от крыс и мышей: спасет стакан молока

Если никакие мышеловки и яд не помогли избавиться от грызунов, можно воспользоваться этим лайфгаком с молоком, который непременно решит проблему. Такой народный метод уже давно доказал свою эффективность, им пользовались еще наши дедушки и бабушки.

Средство против крыс и мышей легко приготовить своими руками. Для этого нужно только молоко и гипс, ведь известно, что грызуны любят молочные продукты. Смешайте молоко с гипсом до однородной консистенции, похожей на густое тесто. Разместите яд у норы или тех мест, где могут быть грызуны.

Когда такое средство попадет в желудок мыши или крысы, гипс загустеет и закупорит пищевод, вызывая его непроходимость. Поэтому через некоторое время грызун гибнет. Этот способ не очень гуманен, однако поможет избавиться от надоедливых незваных гостей.

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