Как избавиться от избытка влаги в ванной: топ комнатных растений, которые помогут предотвратить плесень

Избыточная влажность после горячего душа может способствовать образованию конденсата и даже плесени. Эксперт по садоводству назвал комнатные растения, которые помогают регулировать уровень влаги в ванной в зависимости от освещения и микроклимата.

Об этом сообщило издание Express.

Повышенная влажность в ванной комнате — распространенная проблема, особенно если помещение плохо проветривается. По словам садовода и автора популярного TikTok-блога Майкла Гриффитса, правильно подобранные растения могут частично решить этот вопрос. В своем видео он отметил, что даже сложные условия — разное освещение и перепады влажности — не являются препятствием, если выбрать подходящий вид.

Растения для низкого освещения и небольшой влажностью

В таких условиях эксперт советует обратить внимание на змеиное растение (сансевиерию) или замиокулькас. По данным Healthline, сансевиерия может способствовать очищению воздуха в помещении и уменьшению количества токсичных примесей.

Специалист по интерьерным решениям Мира Шоверс объясняет, что змеиное растение хорошо переносит слабый свет и требует минимального полива. В то же время замиокулькас подходит для ванных комнат с небольшими окнами или без них: его плотные глянцевые листья помогают стабилизировать микроклимат.

Для помещений с низким освещением и высокой влажностью

Если ванная комната влажная и затененная, подойдут лилия мира (спатифиллум) или потос. Высокая влажность приближена к естественной среде спатифиллума, поэтому растение хорошо развивается и не пересыхает.

Grow Hub отмечает, что лилия мира помогает регулировать уровень влаги, поглощая ее избыток из воздуха. Потос, в свою очередь, известен очищающими свойствами и быстрым ростом. Его можно разместить на полке или позволить побегам свисать, добавляя декоративности пространству.

Для солнечных ванных комнат с низкой влажностью

В солнечных ванных комнатах с более сухим воздухом уместно поставить алоэ вера или нефритовое растение. Алоэ относится к суккулентам, любит свет и требует умеренного полива. В то же время оно известно тем, что его сок используют для успокоения кожи и при незначительных ожогах.

Нефритовое растение также хорошо переносит прямое солнце и нечастый полив, что делает его удобным для помещений, которыми пользуются не ежедневно.

Для светлых и очень влажных ванных

В хорошо освещенной и влажной ванной эксперт рекомендует бостонский папоротник, паутинное растение или каучуконосный фикус. Папоротники естественно растут во влажной среде, а бостонский папоротник считается одним из самых эффективных по поглощению влаги из воздуха. Его советуют размещать ближе к душу.

Паутинное растение также действует как естественный осушитель и помогает уменьшить количество загрязнителей. Каучуконосное растение с большими плотными листьями хорошо чувствует себя во влажных условиях, очищает воздух и, по данным производителей интерьерных решений, может способствовать уменьшению количества спор плесени и бактерий.

