Как избавиться от клещей в саду: садоводы советуют посадить это растение и забыть об опасности

Кошачья мята / © Credits

Реклама

Кошачья мята все чаще появляется в перечнях растений, отпугивающих клещей. Научные исследования показывают, что непеталактон, который содержится в ней, может быть чрезвычайно эффективным.

Об этом пишет польское издание dom.wprost.pl

Почему клещам не нравится кошачья мята

Кошачья мята (Nepeta cataria) с давних времен ассоциируется прежде всего с котами. Именно они реагируют на содержащийся в растении непеталактон характерным возбуждением. Однако оказывается, что это же химическое соединение вызывает совсем другую реакцию у клещей.

Реклама

Ученые из американских научно-исследовательских институтов доказали, что непеталактон влияет на рецепторы, ответственные за ориентацию и поиск хозяина клещами. На практике это означает, что паразиты избегают мест, где концентрация этого вещества является высокой.

Результаты лабораторных исследований действительно указывали на очень высокую отпугивающую активность непеталактона, однако лабораторные условия не являются тем же, что и реальный сад. Между горшком на террасе и контролируемым экспериментом существует значительная разница.

С точки зрения ботаника и химика этот вопрос является чрезвычайно интересным. Непеталактон относится к группе терпеноидов — природных веществ, вырабатываемых растениями для защиты от растительноядных животных и некоторых беспозвоночных.

Растение выделяет ароматические соединения в окружающую среду, создавая своеобразный химический барьер. Для человека запах приятный, с легкими цитрусовыми и травяными нотками. Для клеща это сигнал тревоги.

Реклама

Важно, что кошачья мята не убивает клещей. Она имеет отпугивающий эффект. Это принципиальное отличие, о котором многие публикации забывают упомянуть.

Не только кошачья мята, эти растения также могут помочь

В садоводческой практике я бы не ставил все на одну карту. Гораздо разумнее создавать композиции из растений с интенсивным ароматом.

Стоит рассмотреть:

лаванду узколистную;

декоративный чеснок;

мяту перечную;

розмарин;

чабрец;

шалфей лекарственный.

Садоводы отмечают, чтобы борьба с клещами была эффективна, нужно регулярно косить в саду, убирать опавшие листья и не допускать зарослей.

Реклама

Напомним, уберечься от клещей помогут два простых предмета

Новости партнеров