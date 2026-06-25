Как избавиться от комаров в квартире: простые способы, которые действительно работают летом

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В жаркое время года комары становятся одной из самых неприятных проблем в квартирах. Они мешают спать, оставляют зудящие укусы и могут проникать в дом даже через небольшие щели или открытые на проветривание окна. К счастью, существует несколько действенных методов, которые помогут значительно сократить количество назойливых насекомых или полностью избавиться от них.

Лучшие методы борьбы с этими насекомыми собрали в материале ТСН.ua.

Установите москитные сетки

Самый эффективный способ борьбы — не допустить попадания комаров в помещение.

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Москитные сетки на окнах и балконных дверях создают надежный барьер, не мешающий проветриванию. Важно регулярно проверять их состояние, ведь даже небольшие повреждения могут стать путём для проникновения насекомых.

Устраните источники влаги

Комаров привлекают места, где скапливается вода. Там они могут откладывать яйца. Не оставляйте надолго воду в цветочных поддонах, ведрах или других открытых емкостях. Если на балконе стоят резервуары для полива или декоративные сосуды, следует регулярно опорожнять и мыть.

Используйте фумигаторы

Электрические фумигаторы остаются одним из самых популярных средств защиты. Устройства работают благодаря пластинам или жидкостям, которые отпугивают или уничтожают комаров. Для максимального эффекта их рекомендуют включать за 30–60 минут до сна.

Помогут природные ароматы

Некоторые запахи неприятны для комаров и могут отпугивать их.

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Среди самых популярных природных репеллентов:

лаванда;

мята;

базилик;

эвкалипт;

цитронелла;

гвоздика.

Горшки с такими растениями можно разместить на подоконнике или балконе. Также используют эфирные масла в аромалампах или диффузорах.

Включите вентилятор

Комары плохо летают в сильных потоках воздуха. Даже обычный напольный или настольный вентилятор способен значительно снизить активность насекомых в комнате. Кроме того, движение воздуха помогает более комфортно переносить летнюю жару.

Не оставляйте вечером яркий свет у открытых окон

В темное время суток освещение привлекает внимание многих насекомых. Если окно открыто, лучше использовать плотные шторы или выключать лишний свет рядом с ним. Это поможет снизить количество нежелательных гостей в квартире.

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Регулярно проводите уборку

Комары часто прячутся в темных и труднодоступных местах. Особое внимание следует уделять простору за шторами, под мебелью и на остекленных балконах. Чистота не гарантирует полную защиту, однако значительно уменьшает количество мест для отдыха насекомых.

Комплексный подход дает наилучший результат. Сочетание москитных сеток, современных средств защиты и устранения источников влаги поможет провести лето без назойливого жужжания и зудящих укусов.

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