Как избавиться от конденсата на окнах: простой трюк, который стоит попробовать

Как избавиться от конденсата на окнах / © unsplash.com

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Конденсат на окнах — неприятное явление, которое часто появляется в начале осени, когда на улице становится холоднее. Впрочем, эту проблему можно преодолеть благодаря одному полезному лайфхаку уборки. Метод чрезвычайно прост, требует всего несколько минут вечером и поможет сохранить стекло сухим на следующий день.

Об этом пишет Mirror.

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Об актуальности и эффективности лайфхака подробно рассказала блогер Clean with Lily, которая делится полезными советами в TikTok:

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«Устали каждое утро видеть конденсат на окнах? Тогда сегодня вечером перед сном сделайте одну вещь — и завтра утром конденсата не будет. Вам понадобится немного средства для мытья посуды и салфетка из микрофибры. Тщательно натрите этим средством стекло, и, поверьте, это действительно изменит все к лучшему», — говорит блогер.

Причина популярности этого способа состоит в химических свойствах моющего средства для посуды. Оно содержит поверхностно-активные вещества, существенно снижающие поверхностное натяжение воды.

Когда вы наносите каплю концентрированного средства на чистое сухое стекло и тщательно полируете его, на поверхности образуется тонкая защитная пленка. Она мешает влаге задерживаться на стекле и формировать тяжелые капли.

Несмотря на высокую эффективность, этот способ лишь временно устраняет визуальные проявления проблемы.

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Если у вас влажно в квартире или доме, вода может начать оседать на стенах, потолке или оконных рамах, что создает риск появления скрытой плесени и сырости. Остатки посудомоя могут постепенно портить резиновые уплотнители на окнах. Так что не стоит использовать такой способ каждый день.

Главное правило — использовать минимальное количество моющего средства, поскольку даже капли будет вполне достаточно. Средство нужно тонко и равномерно распределить по всему стеклу, особое внимание уделить углам и краям.

После этого сухой частью салфетки из микрофибры нужно тщательно отполировать поверхность до исчезновения мыльных полос.

Этот способ точно стоит попробовать всем, кого беспокоит утренний конденсат на окнах.

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Напомним, для качественной мойки окон без разводов специалисты советуют обратить внимание на технику, время уборки и выбор ткани, предпочитая микрофибру вместо старых тряпок.

Процесс следует начинать с удаления сухой пыли из рам, подоконников и москитных сеток, ведь контакт пыли с водой образует грязные пятна. Мыть стекло нужно движениями сверху вниз в пасмурную погоду или в тени, поскольку под прямыми солнечными лучами моющее средство высыхает слишком быстро, оставляя следы.

При отсутствии магазинной бытовой химии можно приготовить эффективный раствор из 2 стаканов воды, ½ стакана уксуса, ¼ стакана 70% спирта и 2 капель моющего средства. Чтобы избежать ошибок, не стоит наносить средство на запыленную поверхность и использовать одну и ту же грязную салфетку.

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