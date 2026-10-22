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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Как избавиться от конденсата на окнах в холодное время года: действенные советы и мифы

Почему появляется влага на оконных стеклах зимой и как ее избавиться

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Как избавиться от конденсата на окнах в холодное время года: действенные советы и мифы

С наступлением холодов и началом отопительного сезона многим знакома картина: каждое утро оконные стекла покрываются мелкими каплями воды, а на подоконнике собираются лужицы. И это не только эстетическая проблема, постоянная повышенная влажность на оконных рамах создает идеальную среду появления и распространения опасной плесени.

Эксперты рассказали, почему возникает эта проблема и какие домашние средства действительно работают, а какие являются лишь распространенными мифами?

Почему на окнах появляется конденсат

Основная причина запотевания — это физический процесс, теплый и влажный комнатный воздух сталкивается с холодной поверхностью оконного стекла. Влага, содержащаяся в воздухе, мгновенно превращается в капли воды.

Чаще всего от этого страдает спальня. Ночью окна обычно закрыты, а человеческое дыхание в течение нескольких часов непрерывно насыщает воздух влагой.

Среди других главных источников повышенной влажности в доме могут быть:

  • сушка белья в комнатах;

  • приготовление пищи без включенной вытяжки;

  • длительный горячий душ или приём ванны.

Помогает ли обычная соль от влажности: развенчание мифа

В сети часто советуют расставить на подоконнике тарелочки с поваренной солью, обещая, что она впитает всю лишнюю влагу в качестве природного абсорбента.

Однако этот способ малоэффективен. Обычная поваренная соль начинает активно впитывать влагу из воздуха только тогда, когда относительная влажность в помещении достигает критических 75% и выше. В условиях обычной жилой комнаты небольшая пиала с солью не сдать существенно изменить микроклимат или остановить образование конденсата. Даже если соль в тарелке взялась комками, это свидетельствует о ее локальном увлажнении, а не о снижении влажности во всей комнате.

Как реально уменьшить запотевание окон: от простых привычек до технических решений

Прежде чем покупать дорогие электрические осушители воздуха или менять окна, следует скорректировать ежедневные привычки и проверить работу отопления и вентиляции.

Простые ежедневные действия и бытовые привычки

  • Открывайте окна настежь на 5–10 минут 2–3 раза в день. Это позволяет быстро заменить влажный домашний воздух более сухим уличным без охлаждения стен и мебели, в отличие от постоянно отклоненной форточки, только охлаждающей раму.

  • Во время приготовления всегда накрывайте кастрюли крышками и включайте кухонную вытяжку. Во время и после принятия душа держите дверь в ванную комнату закрытой и включайте принудительную вентиляцию, чтобы пар не расходился по всей квартире.

  • Старайтесь не сушить вещи в жилых комнатах. Если другого варианта нет, сушите белье в отдельном помещении с закрытой дверью и открытым для проветривания окном или включенной вытяжкой.

  • Плотные шторы, длинные гардины и загроможденные подоконники перекрывают путь теплому воздуху от радиатора отопления к стеклу. Раздвигайте шторы днем и освобождайте подоконники, чтобы батарея свободно обогревала стекла. Если подоконник слишком широк и полностью перекрывает батарею, в него врезают специальную конвекционную решетку.

  • Если конденсат все же появился, обязательно вытирайте его досуха тряпкой из микрофибры или водоугоном. Остатки воды на уплотнителях и раме провоцируют появление черной плесени и разрушают монтажные швы.

Доступны технические настройки и улучшения

  • С наступлением холодов проверьте плотность прижатия створки окна. Перевод цапф на зимний режим увеличивает уплотнительный прижим и предотвращает продувание и промерзание рамы.

  • Маленький вентиляционный клапан, монтируемый в верхнюю часть пластиковой рамы, обеспечивает постоянный и контролируемый приток сухого воздуха с улицы без сквозняков и потери тепла.

  • Со временем резиновые уплотнители высыхают, теряют эластичность и пропускают холодный воздух, из-за чего внутреннее стекло сильно охлаждается и покрывается каплями воды.

  • Если у вас установлен устаревший однокамерный стеклопакет, в качестве бюджетного временного решения на зиму можно наклеить прозрачную теплосберегающую пленку на раму. В долгосрочной перспективе лучше заменить сам стеклопакет (без демонтажа всей рамы) двухкамерным с low-E напылением и аргоновым наполнением, что повысит температуру внутреннего стекла на 5–8 °C и устранит проблему запотевания.

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