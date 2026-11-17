Как избавиться от конденсата на окнах за ночь — простой способ

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Конденсат на окнах — распространенная проблема в холодное время года. Из-за избыточной влажности стекло покрывается каплями воды, а со временем это может привести к появлению плесени. Оказывается, уменьшить количество конденсата можно с помощью обычной поваренной соли.

О простом домашнем способе борьбы с запотеванием окон пишет британское издание Express.

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Конденсат образуется, когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью стекла. Чаще всего это происходит в спальнях, кухнях и ванных комнатах, где уровень влажности повышается из-за приготовления пищи, водных процедур, сушки белья и даже дыхания.

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Если на окнах постоянно скапливается влага, со временем могут появиться плесень, сырые пятна и повреждения деревянных рам или краски.

Как удалить конденсат с окон с помощью соли

Автор материала решил проверить популярный домашний метод, не требующий специальных средств. Для эксперимента он купил обычную поваренную соль, насыпал её в небольшую миску и оставил на подоконнике на ночь.

Уже на следующее утро результат оказался заметным: стекло осталось почти сухим, хотя раньше на нём регулярно появлялись капли воды. В то же время сама соль стала влажной.

После этого автор стал каждый вечер оставлять миску на подоконнике, меняя её содержимое каждые несколько дней. По его наблюдениям, количество конденсата значительно уменьшилось.

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Почему соль помогает бороться с влагой

Секрет этого способа заключается в способности соли поглощать влагу из окружающей среды. Благодаря этому она может частично выполнять функцию простого домашнего осушителя.

Чтобы воспользоваться этим методом, достаточно насыпать соль в небольшую миску или тарелку и поставить её у окна. Автор эксперимента рекомендует использовать обычную поваренную соль.

Если со временем кристаллы начинают слипаться или становятся влажными, содержимое миски следует заменить. В зависимости от влажности в помещении это может потребоваться делать каждые несколько дней или раз в неделю.

Этот способ можно попробовать не только в спальне, но и на кухне или в ванной комнате.

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В то же время соль не гарантирует полного устранения конденсата. Её эффективность зависит от условий в помещении, а небольшая миска не заменит надлежащей вентиляции или осушителя воздуха. Тем не менее, по опыту автора, этот бюджетный метод может помочь уменьшить запотевание стекол.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем наши бабушки клали гвоздику в ящики. Этот старинный бытовой трюк помогал хозяйкам поддерживать порядок в доме и беречь вещи.

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