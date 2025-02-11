Как избавиться от корней дерева на участке у дома: специалисты назвали средства без химии

Корни деревьев, разрастаясь под землей, могут нанести урон зданиям, повреждая фундамент и инженерные коммуникации.
Как сообщает автор блога Bob Vila, удаление дерева – это лишь половина дела, ведь его корневая система может достигать вглубь до шести метров и распространяться еще дальше, создавая угрозу фундаментам и трубам. Поэтому важно правильно избавиться от корней, чтобы избежать возможных проблем.
Механическое удаление
Если корни большие и уже повредили, их можно выкопать. Это сложный, но действенный метод стопроцентно очистить участок от остатков дерева.
Метод каменной соли
Для этого понадобятся сверло и соль. Просверлите отверстия в стволе и корнях, засыпьте их солью и добавьте воды. Повторяйте процедуру несколько месяцев, пока корни не погибнут. Метод экологичен и не оставляет вредных веществ в почве.
Безопасные природные решения
Чтобы не нанести вред окружающей среде и животным, следует избегать использования химических гербицидов, таких как глифосат. Вместо этого можно использовать экологически безопасные методы борьбы с нежелательными корнями.
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