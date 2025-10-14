Как избавиться от крыс без химии: 6 натуральных способов, которые действительно работают

Мыши / © Unsplash

С наступлением осенних холодов крысы и мыши начинают активно искать убежища и еду в домах, что становится настоящей проблемой для хозяев. Однако использовать токсический яд не обязательно. Эксперты назвали 6 простых, безопасных и экологичных способов, как отпугнуть грызунов с помощью запахов, которые они просто ненавидят.

Об этом пишет Better Homes & Gardens.

У крыс и мышей очень острое обоняние, поэтому резкие и насыщенные ароматы являются их главным врагом. Именно на этом принципе основываются естественные методы борьбы. Грызуны просто не захотят находиться в месте, где пахнет неприятно для них.

Вот перечень средств, которые помогут защитить ваш дом от незваных гостей:

Эфирное масло. Лучше всего работают масла перечной мяты, эвкалипта, цитронелл и лаванды. Смочите в масле ватные шарики и разложите их в потенциальных местах появления грызунов: под мебелью, в шкафах, подвале или гараже.

Пряности и травы. Некоторые специи для крыс невыносимы. Разложите в проблемных зонах гвоздику, сушеные лавровые листья или посыпьте черный перец.

Чеснок и лук. Резкий запах этих овощей является одним из самых худших для грызунов. Достаточно положить несколько кусочков свежего лука или измельченный чеснок у нор или щелей.

Уксус и аммиак. Кислый запах уксуса и резкий аммиак также эффективно отпугивают крыс. Внимание: этим методом следует пользоваться осторожно, если у вас есть животные, поскольку эти запахи могут быть вредными и для них.

Растения-репелленты . Если вы живете в частном доме, посадите по периметру участки растения, не любящие грызуны. Больше всего они боятся мяты, также избегают бархатцев, нарциссов, хризантем, розмарина и лаванды.

Ультразвуковые приборы. Эти устройства излучают высокочастотные волны, которые не слышны для людей, но очень раздражают крыс и мышей, заставляя их покидать территорию. Для лучшего эффекта специалисты советуют периодически перемещать приборы, чтобы грызуны не привыкали к звуку.

Напомним, эксперты советуют несколько эффективных народных методов для борьбы с тараканами без использования токсичной химии. Среди самых действенных — приманки из борной кислоты и яичного желтка, поражающие пищеварительную систему насекомых, а также обработка поверхностей растворами с резким запахом, например нашатырный спирт или отпугивающие уксус.

В то же время специалисты отмечают, что любой метод будет эффективным только при ключевом условии: тараканов необходимо полностью лишить доступа к воде, без которой они не могут выжить и быстро покинут помещение.