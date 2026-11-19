Проволочник

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В конце осени огородники обычно завершают работы на участке и готовят почву к зиме. Однако именно в этот период можно попытаться уменьшить количество зимующих в почве вредителей, а весной повреждают корни молодых растений и будущий урожай.

Особую опасность для овощных культур представляют медведка и проволочник. Оба вредителя способны переживать холодное время года в почве, однако ведут себя по-разному. Потому и способы борьбы с ними отличаются.

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Как отмечают специалисты Госпродпотребслужбы , осенью против медведки можно использовать гнойные ловушки. Для проволочника также существуют приманочные ловушки, но их эффективность в значительной степени зависит от температуры и влажности почвы.

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Почему бороться стоит осенью

С похолоданием почвенные вредители изменяют свою активность. Они постепенно перемещаются в более глубокие слои земли, где температура более стабильна и меньше риск промерзания.

Медведка, которую также называют волчкой или медведкой, живет в почве, роет ходы и повреждает корни и стебли растений. Особенно от нее страдают молодые лестницы и рассада. По данным Госпродпотребслужбы, ее норы могут достигать глубины 50 см, а вредитель охотно селится во влажных, богатых органикой участках.

Проволочник – это личинка жука-кузнеца. Он питается семенами, корнями, корневыми шейками и клубнями растений, в частности, картофелем. Личинки могут оставаться в почве несколько лет, а взрослые жуки и личинки зимуют на глубине примерно 15-61 см.

Осенью личинки проволочника реагируют на понижение температуры и перемещаются глубже. Поэтому с приближением морозов обнаружить их у поверхности становится сложнее.

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Как сделать осеннюю ловушку для медведки

Один из способов борьбы с медведкой основывается на ее склонности собираться в теплых органических массах. Для этого осенью на участке раскладывают кучки перегноя или навоза.

Такой метод рекомендуют специалисты, медведка охотно устраивает в теплых кучках перегноя гнезда, а через несколько дней кучки собирают и уничтожают вместе с вредителями.

Для обустройства ловушки требуется:

Разложить на участке несколько небольших кучек перегноя или навоза.

Пометить каждое место колышком, чтобы потом легко их найти.

Разместить ловушки там, где в течение сезона наблюдалась наибольшая активность вредителя.

Через несколько дней собрать кучки и осмотреть их.

Обнаруженных медведок удалить и уничтожить.

Не стоит оставлять такие кучки на огороде всю зиму, иначе они могут стать удобным местом для зимовки насекомых.

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Этот способ целесообразно применять заранее, пока почва еще не сильно остыла. Если медведки уже переместились на значительную глубину, ловушка в конце ноября может быть менее эффективной.

Капустняка

Как сделать ловушку для проволочника

Для проволочника используют другой принцип, его привлекают пищевые приманки, которые личинки могут прогрызать или собираться вокруг них.

Лучше всего работают приманки из замоченного зерна, кукурузы, овса, ячменя, гороха или бобов. Специалисты советуют наполнить небольшой мешочек примерно полстаканом такой приманки, замочить ее в воде на 24 часа, зарыть на глубину 15-20 см и накрыть темным пластиком. Через 7–10 дней ловушку вместе с окружающей почвой вынимают и проверяют на личинки. Или замоченное зерно или кукурузу кладут в ямку глубиной 8–13 см, накрывают черным пластиком и проверяют через 7–14 дней.

Ловушку из кусочка сырого картофеля или моркови иногда используют огородники, но научные рекомендации чаще касаются именно зерновых и бобовых приманок. Поэтому картофельную ловушку лучше рассматривать как дополнительный, а не основной способ мониторинга.

В конце ноября этот метод работает только при условии, что почва остается достаточно теплой, а личинки продолжают питаться.

Помогает осенняя перекопка почвы

Еще один способ уменьшения численности почвенных вредителей – механическая обработка земли. Специалисты Госпродпотребслужбы отмечают, что глубокая осенняя вспашка разрушает ее походки и гнезда. Это может способствовать вымерзанию зимующих в почве особей.

При перекапывании часть личинок проволочника также может оказаться ближе к поверхности. Это делает их более доступными для птиц и других природных врагов, а также может повышать риск гибели от холода. Однако результат зависит от глубины расположения вредителей, температуры и состояния почвы.

Не все личинки остаются в верхнем слое земли, поэтому перекапывание не обеспечивает полного уничтожения. Особенно это касается проволочника, который способен перемещаться вертикально в зависимости от погодных условий.

На участках, где в течение сезона обнаруживали много вредителей, во время осеннего возделывания следует внимательно осматривать комья земли. Найденные личинки можно собирать вручную.

Однако глубоко перекапывать весь огород только ради борьбы с вредителями не обязательно. На участках, где применяют щадящую обработку почвы, лучше ограничиться локальными мерами.

Когда устанавливать ловушки уже поздно

Главный ориентир для осенних работ – не календарная дата, а состояние почвы.

В южных регионах Украины земля иногда остается незамерзшей даже в конце ноября. В северных и западных областях уже могут наблюдаться заморозки и значительное охлаждение верхних слоев почвы.

Навозные ловушки для медведки желательно устанавливать еще до существенного похолодания, чтобы насекомые успели найти теплое место для зимовки.

А вот приманки для проволочника эффективны преимущественно тогда, когда личинки находятся близко к поверхности и активно ищут пищу. Если температура почвы опустилась ниже +10 °C, личинки могут переместиться на большую глубину и перестать активно реагировать на приманку.

Если земля уже промерзла или сильно остыла, торопиться с обустройством ловушек не стоит. Лучше подготовить участок к зиме, а проверку на наличие проволочников провести весной, когда почва прогреется.

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