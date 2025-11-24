Как избавиться от моли навсегда с помощью копеечных средств: методы, проверенные временем

Как избавиться от моли с помощью народных методов / © Pixabay

Моль — один из самых неприятных «жителей» дома. Она портит одежду, продукты и способна быстро размножаться, если не вмешаться вовремя. К счастью, для борьбы с ней совсем не обязательно покупать дорогостоящие препараты. Ведь существуют простые бюджетные средства, эффективно работающие уже много лет. Рассказываем, какие копеечные продукты помогут навсегда избавиться от моли.

Пищевая сода

Сода отлично нейтрализует запахи и отпугивает моль.

Как применять:

насыпать немного соды в маленькие тканевые мешочки;

разложить на полках шкафа и в ящиках;

менять каждые 3-4 недели.

Сода не дает моли откладывать яйца и хорошо работает как профилактика.

Лавровые листья — проверенная классика

Их резкий аромат не переносит ни одна моль.

Способ использования:

несколько листков нужно положить между сложенной одеждой;

менять раз в месяц.

Подходит для шерсти, кашемира, верхней одежды.

Апельсиновая или лимонная цедра

Цитрусовый запах быстро побеждает насекомых.

Как сделать средство от моли:

высушить цедру цитрусовых, можно на батарее;

положить в холщовые мешочки и разложить по шкафу.

Кроме эффективности против моли, одежда будет иметь приятный аромат свежести.

Хозяйственное мыло

Запах мыла дезориентирует моль и не позволяет ей селиться в шкафу.

Способ применения:

нарезать мыло небольшими кусочками;

положить в углы шкафа или на верхние полки.

Особенно действенно для зимних вещей из натуральной шерсти.