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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
53
Время на прочтение
2 мин

Как избавиться от моли в квартире или доме раз и навсегда: лучшие методы, проверенные временем

Моль приносит немало проблем, потому что может испортить любимую одежду в шкафах или сыпучие продукты на кухне. Однако от нее можно быстро и просто избавиться, нужно только знать, как это сделать.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от моли

Как избавиться от моли / © Credits

Как вывести моль из своей квартиры или дома: лучшие народные методы

Если вы заметили в своем доме моль, нужно найти ее «гнезда» и уничтожить, чтобы она не плодилась. Такие места легко обнаружить, там будут белые или кремовые личинки. При помощи пылесоса нужно собрать все личинки и хорошо вымыть шкафы для одежды и полки на кухне. Только после уборки можно применять которые отпугивают моль.

Какие самые лучшие народные методы для борьбы с молью.

  • Эфирное масло пихты и лаванды. Шерстяная моль не любит этого запаха. Можно разложить в шкафах ватные диски, пропитанные этими маслами, чтобы моль не залетала туда.

  • Цветы лаванды. Для отпугивания моли нужно положить несколько веточек лаванды в марлю и поместить в местах, где может заводиться вредитель.

  • Апельсиновые и мандариновые шкурки выделяют эфирные масла с резким запахом, которого боится моль. Кожуру нужно положить в шкафы для одежды и на кухне, где хранятся сыпучие продукты.

  • Чеснок. Моль не переносит запах этого овоща. Если чеснок положить на кухонные полки, насекомое будет обходить их десятой дорогой.

  • Пижма. Этим растением еще пользовались наши предки, чтобы вывести моль из своего дома. Достаточно положить веточки растения в шкафах для одежды и на кухонных полках — и можно навсегда забыть о вредителе.

  • Гвоздика и душистый перец. Пряный запах также отпугивает моль. Можно разложить эти специи в пакетиках по всему дому — и моль покинет его навсегда.

  • Хозяйственное мыло. Моль не выносит щелочные соединения, поэтому следует положить по кусочку мыла в шкафы, чтобы вредитель обходил их.

  • Нафталин или пустые флаконы из-под духов. Эти средства также будут отпугивать моль из вашего дома.

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Дата публикации
Количество просмотров
53
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