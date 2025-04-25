Как избавиться от моли в квартире или доме раз и навсегда: лучшие методы, проверенные временем

Если вы заметили в своем доме моль, нужно найти ее «гнезда» и уничтожить, чтобы она не плодилась. Такие места легко обнаружить, там будут белые или кремовые личинки. При помощи пылесоса нужно собрать все личинки и хорошо вымыть шкафы для одежды и полки на кухне. Только после уборки можно применять которые отпугивают моль.

Какие самые лучшие народные методы для борьбы с молью.

Эфирное масло пихты и лаванды. Шерстяная моль не любит этого запаха. Можно разложить в шкафах ватные диски, пропитанные этими маслами, чтобы моль не залетала туда.

Цветы лаванды. Для отпугивания моли нужно положить несколько веточек лаванды в марлю и поместить в местах, где может заводиться вредитель.

Апельсиновые и мандариновые шкурки выделяют эфирные масла с резким запахом, которого боится моль. Кожуру нужно положить в шкафы для одежды и на кухне, где хранятся сыпучие продукты.

Чеснок. Моль не переносит запах этого овоща. Если чеснок положить на кухонные полки, насекомое будет обходить их десятой дорогой.

Пижма. Этим растением еще пользовались наши предки, чтобы вывести моль из своего дома. Достаточно положить веточки растения в шкафах для одежды и на кухонных полках — и можно навсегда забыть о вредителе.

Гвоздика и душистый перец. Пряный запах также отпугивает моль. Можно разложить эти специи в пакетиках по всему дому — и моль покинет его навсегда.

Хозяйственное мыло. Моль не выносит щелочные соединения, поэтому следует положить по кусочку мыла в шкафы, чтобы вредитель обходил их.