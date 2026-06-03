Как избавиться от мух в доме: эксперт назвал эффективное кухонное средство

Муха / © pexels.com

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Мух можно отпугнуть без химических средств с помощью обычной специи, которая есть на многих кухнях. Эксперт по уборке объяснил, как приготовить простой натуральный спрей, который поможет уменьшить количество насекомых в доме.

Об этом сообщило издание Express.

Как рассказал эксперт по уборке Андре Казимерский, для борьбы с мухами можно использовать кайенский перец. Как отмечается, мухи в значительной степени полагаются на обоняние при поиске пищи и ориентирования в окружающей среде. Кайенский перец содержит капсаицин — вещество с очень сильным и острым запахом, который может раздражать органы чувств насекомых. Кроме того, специя способна маскировать запахи пищи, которые обычно привлекают мух к домам.

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Для приготовления средства советуют смешать одну-две столовые ложки кайенского перца с примерно 475 мл горячей воды. После остывания раствор нужно перелить в пульверизатор и обработать им места, где чаще всего появляются мухи — возле окон, дверей и на кухне.

Впрочем, этот метод может подойти не каждому. Эксперты предупреждают, что после распыления мелкие частицы перца способны попадать в воздух и вызывать раздражение глаз у домашних любимцев. Именно поэтому владельцам кошек и собак советуют обратить внимание на другие натуральные средства против мух, в частности яблочный уксус или огурцы.

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