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Как избавиться от мух в доме: эксперт назвал эффективное кухонное средство
Дорогие ловушки и химические спреи могут не понадобиться. Эксперт рассказал, как приготовить натуральное средство от мух из популярной специи.
Мух можно отпугнуть без химических средств с помощью обычной специи, которая есть на многих кухнях. Эксперт по уборке объяснил, как приготовить простой натуральный спрей, который поможет уменьшить количество насекомых в доме.
Об этом сообщило издание Express.
Как рассказал эксперт по уборке Андре Казимерский, для борьбы с мухами можно использовать кайенский перец. Как отмечается, мухи в значительной степени полагаются на обоняние при поиске пищи и ориентирования в окружающей среде. Кайенский перец содержит капсаицин — вещество с очень сильным и острым запахом, который может раздражать органы чувств насекомых. Кроме того, специя способна маскировать запахи пищи, которые обычно привлекают мух к домам.
Для приготовления средства советуют смешать одну-две столовые ложки кайенского перца с примерно 475 мл горячей воды. После остывания раствор нужно перелить в пульверизатор и обработать им места, где чаще всего появляются мухи — возле окон, дверей и на кухне.
Впрочем, этот метод может подойти не каждому. Эксперты предупреждают, что после распыления мелкие частицы перца способны попадать в воздух и вызывать раздражение глаз у домашних любимцев. Именно поэтому владельцам кошек и собак советуют обратить внимание на другие натуральные средства против мух, в частности яблочный уксус или огурцы.
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