Как избавиться от мух в доме: простые и эффективные способы борьбы с насекомыми летом

Муха / © pexels.com

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Летом мухи могут очень досаждать в повседневной жизни. Кроме неприятного звука эти насекомые могут переносить возбудителей, вызывающих различные опасные заболевания. Универсального средства для борьбы с ними не существует, но с помощью базовых мер можно надежно ограничить их доступ к помещению.

Об этом сообщает Southern Living.

Эксперты советуют, прежде всего, ликвидировать все потенциальные «прелести» для вредителей. Гнилые продукты необходимо выбрасывать сразу, а также важно регулярно выносить мусор из дома.

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Чистота контейнеров играет ключевую роль в защите от насекомых.

«Мойте мусорные ведра и контейнеры, а не просто меняйте пакет. Так удастся избавиться от неприятных запахов, которые часто привлекают мух. Не стоит забывать и об уборке грязи и корма, которые покидают домашние животные», — рекомендуют в издании.

Также специалисты предостерегают: не стоит оставлять входную дверь открытой надолго, ведь в противном случае мухи мгновенно залетят внутрь дома.

Чтобы навсегда забыть о насекомых, нужно полностью лишить их условий для размножения. Влажная грязь, стоячая вода и налет на кухне или ванной комнате являются идеальной средой для выведения потомства.

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«Регулярно чистите сливные трубы и раковины, где часто могут жить личинки. Следует не забывать убирать влажную грязь и налет в кухне и ванной», — отмечают эксперты.

Надежным барьером против насекомых есть качественные москитные сетки для окон. Однако владельцам домов следует постоянно следить за их техническим состоянием, иначе со временем из-за мелких повреждений они станут просто бесполезными.

Вентиляция и ловушки: что работает лучше всего

Дополнительным и эффективным средством борьбы с мухами является нормальное движение воздуха. Эксперты объяснили, что потоки от вентилятора или хорошая вентиляция прекрасно помогают избавиться от мух, поскольку воздушные массы просто сбивают их во время полета.

Если же насекомые попали в комнату, целесообразно использовать проверенные средства контроля.

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«Эти средства действительно могут оказаться эффективными, в частности, липкие ленты и ловушки. Их следует размещать вблизи проблемных зон. Также полезной может оказаться мухобойка, чтобы избавляться от мух вручную. На кухне следует расставить точечные ловушки», — подытожили специалисты.

Напомним, также существует несколько трав, аромат которых отпугивает мух и других насекомых. Среди них базилик, лавровый лист, лаванда, мята и розмарин. Их можно использовать в сушеном виде, раскладывая по дому, или выращивать в горшках. Эти натуральные репелленты помогут избавиться от надоедливых насекомых без использования химии.

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