Как избавиться от мышей в квартире, доме: поможет средство, которое есть у каждой хозяйки

С такой проблемой, как мыши в доме встречаются многие владельцы жилья, особенно сейчас, осенью, когда грызуны ищут теплые и уютные места для проживания. Опасность грызунов не только в том, что они могут причинять вред вещам, продуктам, но и могут быть носителями различных, опасных для человека заболеваний.

Как избавиться от мышей

Одним из самых популярных и действенных средств, которые еще до этого являются дешевыми и которые предлагают опытные хозяйки, чтобы избавиться от мышей, является обычная пищевая сода. Эта же пищевая сода является основным компонентом разных народных ядов от грызунов. Попадая в организм мышей, сода практически моментально обжигает внутренние органы грызуна, из-за чего наступает его гибель.

Для борьбы с мышами с помощью соды нужно взять по столовой ложке муку, сахар, воду, соду. Все тщательно перемешать до густой смеси. Сделать из нее шарики, подсушить их и разложить по углам помещения. Желательно положить шарики в тех местах, где замечены нежелательные жители.

Через некоторое время можно будет заметить, что грызунов стало меньше или они вообще исчезли. При необходимости шарики из соды можно приготовить снова и разложить по местам.

Кто не хочет прибегать к таким не очень гуманным методам, у кого дома собаки или кошки, которые могут попробовать яд, есть другие способы борьбы с мышами. К примеру, можно применить ультразвук от мышей, или купить мышеловку.

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