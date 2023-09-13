Как избавиться от неприятного запаха и пятен с дивана: лучшие методы чистки в домашних условиях

Если вы не знаете, как избавиться от неприятного запаха из дивана от мочи, плесени или влажности, пригодятся несколько мощных методов подручными средствами. Также вы узнаете, как избежать ошибок при чистке, чтобы не повредить мебель.

Как удалить неприятный запах из дивана?

Чтобы избавиться от неприятного запаха из дивана и другой мягкой мебели, сначала нужно понять его происхождение. К примеру, плохой запах влажной мебели или плесени не имеет четко определенной локализации, диван просто будет иметь запах затхлости по всей поверхности. Если это запах от каких-либо жидкостных загрязнений, то вонь будет стоять там, где они непосредственно были пролиты.

Больше всего трудностей может возникнуть при выведении запахов мочи и пива. Убить эти запахи можно как подручными средствами, так и профессиональными. Оптимальный метод чистки, пропорции растворов или порошков будет зависеть от вида обивки и причины неприятного запаха. Перед применением того или иного запаха нужно протестировать его на маленьком клочке обивки, чтобы не повредить материал.

Как удалить неприятный запах мочи домашних животных и его пятна с дивана?

Если возникла проблема пятен кошачьей или собачьей мочи на диване, нужно как можно скорее избавиться от этого запаха подручными средствами. Когда моча въедается, ее запах трудно вывести, она уничтожает амбре наполнителя. После появления лужи необходимо выполнить несколько действий.

Промокнуть жидкость чистой сухой тряпкой. Посыпать влажное место пищевой содой, бросить на 15 минут. На соду распылить смесь воды и уксуса в соотношении 1:1. Затем хорошо высушить поверхность.

Сложнее всего вывести из дивана запах кошачьей мочи, поэтому здесь подойдет следующий метод:

Следует тщательно натереть пятно нашатырным спиртом 10%, оставить на 30 минут. Затем потереть хозяйственным мылом и смыть уксусным и водным раствором, разведя 1 столовую ложку в литре воды. Просушите поверхность.

Если запах очень въелся в обивку, нужно производить комплексную чистку. Следует медицинским шприцем ввести раствор перекиси водорода и уксуса в равных частях, затем обработать поверхность как в случае со свежим пятном. А после чистки тщательно высушить диван, только может потребоваться длительная сушка.

Как избавиться от запаха плесени и сырости из дивана?

Такая проблема возникает, когда диван может находиться длительное время во непроветриваемом влажном помещении. Диван с запахом сырости и плесени нужно хорошо проветрить и высушить в идеале на улице. Если такой возможности нет, можно использовать тепловентилятор. Во время обработки не рекомендуется слишком увлажнять поверхность.

Есть несколько надежных средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха на мягкой мебели.

Раствор уксуса. Для приготовления раствора требуется уксус, желательно яблочный, взять 2 ст. ложки на литр воды и опрыскать поверхность дивана. Для темных тканей можно использовать слабый раствор марганцовки. Его следует нанести губкой на поверхность мебели. Рассыпать по поверхности адсорбенты: соду или активированный уголь. Их необходимо выдержать на поверхности дивана 10 часов и удалить пылесосом.

Как удалить запах и пятна мочи человека?

Если на мягкую обивку дивана попала моча ребенка или пожилого человека, нужно немедленно принимать меры. Концентрация мочевины у взрослых значительно выше, поэтому вывод неприятного запаха из дивана требует более сложных методов.

Пятно нужно натереть спиртом или водкой, оставив на 30 мин. Затем нанести хозяйское мыло на 20 минут и смыть раствором столовой ложки уксуса и 1 литра воды. После обработки хорошо высушите диван, тогда обивка не будет пахнуть спиртом.

Если диван имеет запах детской мочи, тогда нужно:

Потереть место пятна хозяйственным мылом и оставить на полчаса. Затем тщательно смыть уксусным раствором и воды в пропорциях 1:5 или такой же смесью с водкой. После процедуры нужно хорошо высушить диван.

Универсальные народные методы: как избавиться от неприятного запаха из дивана и другой мягкой мебели?

Если профессиональных средств дома нет, это не проблема. Ведь под рукой или на кухне всегда найдется что-нибудь, чем можно прекрасно справиться с этой проблемой.

Соду можно использовать для любого цвета обивки, она идеально подойдет от запаха плесени и сырости, и от мочи домашних животных. Соль нужно разбрасывать по поверхности и оставлять на полдня, затем убрать пылесосом. Такой способ подойдет для того, чтобы убрать запахи клея, лака и химических веществ. Хозяйственным мылом легко очищается кожаный диван, выводится запах мочи, пива и рвоты. Уксус. Раствором в разных концентрациях можно обрабатывать все фактуры поверхностей мягкой мебели. Но затем необходимо тщательно проветривать комнату. Перекись водорода, спирт хорошо удаляют запах мочи, рвоты и плесени. Марганцовка подходит для случаев, когда мебель пахнет влажностью. Обрабатывать нужно очень слабым раствором, чтобы он не влиял на цвет обивки.

Частые ошибки: как не нужно чистить диваны, чтобы не испортить

Чтобы не испортить обивку дивана при чистке, нужно учитывать фактуру материала.

Если обивка темная, то нельзя использовать хлорсодержащие средства. Солью нельзя обрабатывать натуральные ткани, она ее разрушает. Синтетическую обивку нельзя сушить под прямыми солнечными лучами или с помощью фена. Кожу и шелковые чехлы нельзя тереть жесткими щетками, чтобы не повредить обивку. Велюр нельзя тереть жесткими щетками, он больше пачкается, поэтому его чаще нужно чистить пылесосом.

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