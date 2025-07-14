Как избавиться от неприятного запаха из обуви за 2 минуты: способы, которые действительно работают

Как избавиться от неприемного запаха в обуви / © Фото из открытых источников

Неприятный запах в обуви — это проблема, которая может испортить настроение на целый день. Особенно часто она появляется летом, когда ноги потеют активнее. Впрочем, существуют простые и доступные методы, позволяющие устранить вонь буквально за 2 минуты без специальных дорогостоящих средств. Рассказываем, как за несколько минут избавиться от неприятного запаха из своей обуви.

Сода. Просто насыпьте 2 чайные ложки соды в каждый ботинок или кроссовок и равномерно распределите по стельке. Оставьте на две минуты, чтобы продукт отработал. Сода обладает абсорбирующими и антибактериальными свойствами. Поэтому она быстро устранит влагу, неприятный запах и при этом продезинфицирует внутреннюю поверхность обуви.

Антибактериальные салфетки или спирт. Необходимо протереть стельки спиртом или влажными антибактериальными салфетками. Затем на несколько минут оставьте обувь открытой для проветривания. Такая простая процедура поможет избавиться от бактерий, вызывающих неприятный запах.

Чайные пакетики. Возьмите сухие пакетики чая и оставьте на 2 минут в обуви. Чай абсорбирует влагу и работает как натуральный поглотитель запаха.