Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины – простые советы для домашних условий

Стиральная машина / © unsplash.com

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Чаще проблема неприятного запаха из стиральной машины связана с влагой и остатками порошка, геля или кондиционера. Они могут накапливаться в барабане, дозаторе и уплотнительных складках, где после цикла долго не высыхают.

ТСН.ua делится советами, что нужно чистить в первую очередь.

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Как почистить барабан стиральной машины

Если на панели есть штатная программа для очистки барабана, выберите ее и используйте только специальное средство для очистки барабана. Такой цикл запускают без белья. После завершения оставьте дверцу открытой, чтобы барабан просох.

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Не смешивайте хлорсодержащие средства с уксусом, кислотами или другими очистителями. Универсальные рецепты с фиксированной дозой уксуса или хлора не подходят для всех машин и могут повредить детали. Если отдельного приложения нет, проверьте руководство производителя перед выбором режима и средства.

Лоток для порошка: как вымыть и высушить

Выньте лоток. Съемную деталь промойте под водой, уберите размягченные остатки средства из углов и перегородок, затем полностью высушите.

Протрите также нишу, в которой стоит лоток: там может оставаться влага и налет. Не поворачивайте деталь на место мокрой – это снова создаст условия для запаха.

Как очистить резину стиральной машины

Отверните уплотнительные складки и проверьте, не остались ли там ворс, волосы, мелкие предметы или вода. Протрите резину мягкой влажной тканью, а затем протрите насухо, особенно в нижней части.

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Не используйте острые предметы, жесткие абразивы и средства. Если на уплотнителе есть трещины, стойкий налет или плесень, которую не удается убрать без повреждения резины, тогда уже нужна консультация сервиса.

Фильтр и слив: когда требуется инструкция

Фильтр насоса может накапливать ворс и мелкие предметы, но доступ к нему и порядок очистки зависят от модели. Перед работой выключите машину из розетки, сверьтесь с инструкцией и подготовьте емкость для воды: при открытии фильтра она может вытекать.

Не откручивайте детали, если не понимаете, где расположен фильтр и как его безопасно снять. Если после очистки запах не исчезает, появляется вода под машиной или прибор не сливает воду, обратитесь к мастеру, а не переходите в ремонт наугад.

Что делать после каждой стирки

После цикла достаньте белье, вытрите видимую влагу из уплотнителя и оставьте дверцу и лоток приоткрытой, если это безопасно для детей и животных. Так воздух будет циркулировать внутри, а частицы быстрее высохнут.

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Регулярно промывайте дозатор и проверяйте складки манжеты и не перегружайте барабан.

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