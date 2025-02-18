Как избавиться от невезения и злой судьбы: мудрец раскрыл секрет счастливой жизни

Как перестать привлекать неудачи и стать счастливыми: Омар Хайям раскрыл секрет более 1000 лет назад.

Четверостишия великого поэта и мыслителя Омара Хайяма имеют глубокий смысл, именно поэтому люди перечитывают их снова и снова. Ведь в его рубаи можно найти ответы на извечные вопросы и утешение, которого так не хватает людям.

Одно из четверостиший мудреца дает ответ на волнующий многих вопрос: почему злая судьба преследует нас?

В своих неудачах люди привыкли винить судьбу, не ценя того, что дарит им жизнь. Большинство видит только плохое, а хорошего практически не замечает, потому что воспринимает это как должное.

"Зря ты обвиняешь в изменчивости рок;

Что не в накладе ты, тебе и невдомек.

Если бы он в милостях своих был постоянен,

Ты бы очереди ждать своей до смерти мог".

Мудрый Омар Хайям в этом четверостишии учит видеть милость и подарки судьбы, а не только "злой рок". Следует быть благодарными за каждый новый день, за возможность проснуться утром и жить в этом мире. Только человек способен творить свою судьбу и выбирать, что видеть – милость и благо в своей жизни или одни несчастья и проблемы.

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