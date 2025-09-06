Как избавиться от одиночества: простой психологический трюк, который действительно работает

Как избавиться от ощущения одиночества / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Одиночество — это чувство, которое может догнать кого угодно, независимо от возраста или социального статуса. Иногда кажется, что вырваться из этого состояния очень сложно. Но психологи уверяют, что есть простые приемы, которые быстро помогут ощутить связь с окружающим миром.

Психологический прием — «Маленькие добрые контакты», который поможет избавиться от одиночества

Секрет состоит в том, чтобы создавать короткие положительные взаимодействия даже с незнакомыми людьми. Это может быть:

улыбка кассира в магазине;

короткое «спасибо» дружеским тоном;

комплимент коллеге или соседу;

вопросы в очереди или транспорте: «Вы не подскажете…?».

На первый взгляд такие моменты кажутся пустяками, но они формируют чувство социальной связи. Мозг реагирует на эти микровзаимодействия как на подтверждение: «Я не сам, я часть сообщества».

Реклама

Почему это работает

Активируется чувство принадлежности. Даже несколько секунд общения с другим человеком снижают уровень стресса от изоляции.

Растет уровень «гормонов радости». Улыбка или добрые слова стимулируют выработку серотонина и окситоцина.

Формируется новый круг знакомств. Со временем эти маленькие разговоры могут перерасти в дружбу, дружеские отношения или даже нечто большее.

Дополнительный лайфгак: как избавиться от ощущения одиночества

Если совсем нет сил выходить к людям, начните с простого: заведите благодарность. Записывайте каждый день хотя бы три вещи, за которые благодарны. Это изменяет фокус внимания с ощущением «не хватает» на «у меня уже есть». Когда внутреннее состояние станет легче, сделать первый шаг к коротким контактам будет проще.