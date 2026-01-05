Как избавиться от отеков под глазами: это средство есть на каждой кухне, оно быстро решит проблему

Как быстро избавиться от отеков под глазами / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Отеки под глазами могут появиться даже после полноценного сна. Избыток жидкости, соленая пища, усталость или стресс мгновенно отражаются на лице и прибавляют возраст. Когда нет времени на сложный уход или посещение салона, на помощь приходит простое и доступное средство, которое есть практически на каждой кухне. Оно способно быстро вернуть свежесть взгляда без дорогостоящих процедур и косметики.

Какой кухонный продукт поможет убрать отеки под глазами

Обычные охлажденные чайные пакетики — один из самых эффективных и дешевых способов борьбы с припухлостью под глазами. Чай содержит танины и антиоксиданты, которые сужают сосуды, уменьшают задержку жидкости и быстро снимают отек.

Лучше всего подходит черный или зеленый чай без ароматизаторов. Именно эти сорта оказывают выраженное тонизирующее действие.

Реклама

Как правильно использовать чай от отеков под глазами

Заварите два пакетика чая в горячей воде, после чего дайте им полностью остыть или положите в холодильник на 15 минут. Лягте, закройте глаза и приложите пакетики к векам на 10 минут. Уже после первой процедуры кожа станет более подтянутой, а отеки значительно уменшатся.

Холод в сочетании с активными веществами чая стимулирует микроциркуляцию, снимает напряжение сосудов и помогает вывести излишнюю жидкость. Кроме того, чай уменьшает покраснение и придает коже более ровный и свежий вид.

Для усиления эффекта храните чайные пакетики в холодильнике. Также важно не передерживать компресс, чтобы не пересушить нежную кожу вокруг глаз. После процедуры нанесите легкий увлажняющий крем.