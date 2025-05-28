Как избавиться от пищевой моли навсегда: метод, который работает на 100%

Чего боится пищевая моль / © Фото из открытых источников

Реклама

Прежде всего, очень важно сразу после того, как вы увидели саму бабочку или личинку моли, тщательно просмотреть все продукты. Особое внимание следует уделить муке, крупам, чаю, специям, орехам и сухофруктам. Если хотя бы один продукт заражен, придется выбросить его в помойку.

После этого обязательно вытрите полочки в кухонном шкафу раствором из воды и мыла, а позже еще и раствором из воды и уксуса (или спирта). Такое средство поможет избавиться от яиц и личинок, которые могли остаться в углах шкафа.

Чего боится пищевая моль

Чтобы пищевая моль больше не появлялась в вашей кухне, можно использовать природные запахи, действующие как репелленты:

Реклама

мелисса и мята — насыщенный запах, который не нравится моли;

лаванда — очень сильный аромат, который сразу отпугивает насекомых (положите несколько высушенных веточек в углах шкафа);

цитрусовые шкурки — высушенные шкурки тоже очень приятно пахнут, но для моли это настоящая вонь;

лавровые листы — доступное всем средство, которое можно разложить на полочках.

Конечно, все эти средства эффективны, но только как профилактика. Поэтому сначала нужно тщательно очистить кухонный шкаф.

Какие продукты пищевая моль любит больше всего

Чаще моль откладывает свои яйца в следующих продуктах:

сухари и мука;

овсянка, манка, рис, пшено;

шелушеные орехи;

курага, изюм, финики и т.п.;

чаи с фруктовыми добавками;

приправы.

Чтобы защитить продукты, пересыпайте их в герметичные контейнеры или банки сразу после открытия. Полиэтилен-моль может прогрызть.