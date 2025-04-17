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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как избавиться от плесени и неприятного запаха в стиральной машинке: лучшие методы

После длительного использования в стиральной машинке появляется плесень и неприятный запах. Однако сообразительные хозяйки используют простые, но действенные средства, чтобы легко и быстро избавиться от этой проблемы.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от плесени в стиральной машинке

Как избавиться от плесени в стиральной машинке / © Фото из открытых источников

Как легко и быстро избавиться от плесени и неприятного запаха из стиральной машинки

  • Сода. Этот продукт является незаменимым помощником в хозяйстве. Содовая паста поможет с легкостью избавиться от проблемы плесени и неприятного запаха в стиральной машинке. Для приготовления средства нужно смешать 3 столовых ложки соды и столько же воды. Размешайте ингредиенты, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на пораженные плесенью места, а также в отсек для порошка, оставьте на 30 минут, потом включите цикл стирки без вещей. После такой процедуры плесень и неприятный запах исчезнут, словно и не было.

  • Белизна. Плесень также не любит хлора, поэтому от нее достаточно легко избавиться с помощью любого отбеливающего средства. Для этого нужно залить бутылку отбеливателя в лоток для порошка и запустить цикл стирки при температуре 90 градусов. Посреди цикла поставьте машинку на паузу и подождите час. Затем продолжите стирку, чтобы цикл был завершен.

  • Лимонная кислота. Плесень боится кислоты, которая деликатно очистит все детали стиральной машинки, не повредив их. Насыпьте 200 г лимонной кислоты в отсек для порошка и запустите стирку при максимально высокой температуре. Продукт просто уничтожит грибок и неприятный запах, от данной проблемы не остается и следа.

  • Медный купорос. Этот способ является самым радикальным, его следует применять при сложных случаях. Необходимо помнить, что работать с медным купоросом надо только в перчатках. Чтобы приготовить средство от плесени и неприятного запаха, нужно развести 5 г купороса в литре воды и протереть все элементы стиральной машинки, где есть плесень. Затем следует дважды включить режим полоскания, чтобы все детали стиральной машинки хорошо очистились от остатков купороса.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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