Как избавиться от плесени и неприятного запаха в стиральной машинке: лучшие методы

Сода. Этот продукт является незаменимым помощником в хозяйстве. Содовая паста поможет с легкостью избавиться от проблемы плесени и неприятного запаха в стиральной машинке. Для приготовления средства нужно смешать 3 столовых ложки соды и столько же воды. Размешайте ингредиенты, чтобы образовалась пастообразная смесь. Нанесите пасту на пораженные плесенью места, а также в отсек для порошка, оставьте на 30 минут, потом включите цикл стирки без вещей. После такой процедуры плесень и неприятный запах исчезнут, словно и не было.

Белизна. Плесень также не любит хлора, поэтому от нее достаточно легко избавиться с помощью любого отбеливающего средства. Для этого нужно залить бутылку отбеливателя в лоток для порошка и запустить цикл стирки при температуре 90 градусов. Посреди цикла поставьте машинку на паузу и подождите час. Затем продолжите стирку, чтобы цикл был завершен.

Лимонная кислота. Плесень боится кислоты, которая деликатно очистит все детали стиральной машинки, не повредив их. Насыпьте 200 г лимонной кислоты в отсек для порошка и запустите стирку при максимально высокой температуре. Продукт просто уничтожит грибок и неприятный запах, от данной проблемы не остается и следа.