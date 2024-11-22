Как избавиться от плесени на бутылках: простой продукт из кухни без труда справится с налетом

Вода – важнейшая составляющая в рационе каждого человека, поэтому емкость, в которой она хранится, должна быть идеально чистой. Часто внутри бутылок появляется налет и плесень.

У каждого человека есть свои секреты, помогающие облегчить повседневную жизнь. Например, существует один простой лайфхак, чтобы быстро избавиться от плесени внутри бутылок с водой. Бутыли снова будут чистыми, словно вы только что их приобрели.

Вода может начать цвести уже через месяц-два с начала пребывания в емкости. Конечно, после такого она становится непригодной к употреблению. Однако есть один секрет, который поможет быстро и без лишних усилий избавиться от налета на стенках бутылок. Вам понадобится обычное пшено.

Если у вас нет дома пшена, то можете использовать любую другую крупу похожего размера. Вам не придется тратить много средств, выбирайте самое дешевое пшено, потому что варить и есть вы его не будете. Вам крупа пригодится только для очистки емкости.

Даже бутыль на 20 л вы сможете без проблем отмыть от покрывающей стенки плесени. Сначала слейте всю воду, которая там еще остается в отдельной емкости. Конечно, употреблять в пищу ее уже опасно, но она может пригодиться для бытовых нужд. К примеру, чтобы помыть машину или слить в унитазе.

После того как вода слита, в отверстие засыпьте примерно 3-4 ст. ложки пшена. Крупа станет абразивным материалом, который очистит стенки бутылки. Не забудьте залить 2-3 стакана воды. Закройте отверстие крышкой и представьте, что вы бармен, готовящий коктейль в шейкере. Тщательно трясите бутылкой в течение 5 минут. Не забывайте переворачивать снизу вверх и наоборот. Пшено должно достать везде.

Слейте грязную воду, снова насыпьте чистого пшена и снова повторите всю процедуру. Тогда точно не останется ни одного налета. Не забудьте еще несколько раз промыть бутылку чистой водой.

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